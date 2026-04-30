Рада ратифицировала компенсационный механизм против РФ - 283 голоса "за"

30 апреля Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины — решение поддержали 283 народных депутата.

Что предусматривает решение

Ратификация является ключевым этапом формирования международно-правового механизма возмещения ущерба, нанесенного Украине в результате вооруженной агрессии России. Речь идет об ущербе на всей территории Украины – включая воздушное пространство, внутренние воды и территориальное море.

Конвенция определяет создание Международной компенсационной комиссии как второго компонента глобального механизма компенсаций. Она будет рассматривать заявления от физических и юридических лиц, а также государства Украина, ее органов власти и подконтрольных учреждений относительно потерь после 24 февраля 2022 года.

Как будет работать комиссия

Комиссия создается как независимый орган в рамках институциональной системы Совета Европы. Она должна рассматривать претензии и принимать решения о возмещении ущерба.

Отдельно предусмотрено создание компенсационного фонда, который станет финансовой основой для выплат.

Когда вступит в силу

Конвенция начнет действовать после выполнения двух условий: не менее 25 стран должны официально согласиться на ее обязательность, а их взносы должны покрыть не менее 50% бюджета Реестра убытков на 2025 год, что составляет 3 692 150 евро.

Документ был открыт для подписания 16 декабря 2025 года в Гааге. К нему уже присоединились десятки стран Европы, а также Европейский Союз, что свидетельствует о широкой международной поддержке создания механизма компенсаций для Украины.

