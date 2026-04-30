Рада ратифицировала компенсационный механизм против РФ - 283 голоса "за"

Верховная Рада ратифицировала Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины

30 апреля Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины — решение поддержали 283 народных депутата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Верховной Рады.

Что предусматривает решение

Ратификация является ключевым этапом формирования международно-правового механизма возмещения ущерба, нанесенного Украине в результате вооруженной агрессии России. Речь идет об ущербе на всей территории Украины – включая воздушное пространство, внутренние воды и территориальное море.

Конвенция определяет создание Международной компенсационной комиссии как второго компонента глобального механизма компенсаций. Она будет рассматривать заявления от физических и юридических лиц, а также государства Украина, ее органов власти и подконтрольных учреждений относительно потерь после 24 февраля 2022 года.

Как будет работать комиссия

Комиссия создается как независимый орган в рамках институциональной системы Совета Европы. Она должна рассматривать претензии и принимать решения о возмещении ущерба.

Отдельно предусмотрено создание компенсационного фонда, который станет финансовой основой для выплат.

Когда вступит в силу

Конвенция начнет действовать после выполнения двух условий: не менее 25 стран должны официально согласиться на ее обязательность, а их взносы должны покрыть не менее 50% бюджета Реестра убытков на 2025 год, что составляет 3 692 150 евро.

Документ был открыт для подписания 16 декабря 2025 года в Гааге. К нему уже присоединились десятки стран Европы, а также Европейский Союз, что свидетельствует о широкой международной поддержке создания механизма компенсаций для Украины.

Які компенсації, альо? Перемир"я для проведення параду в москві явно ж не для цього мутиться
30.04.2026 12:51 Ответить
То другої, це щоб двушечка переправити
30.04.2026 12:53 Ответить
Коротше хотіли якнайкраще, а вийшло як завжди. Годівниця для еліти та крихти для людей.
30.04.2026 12:51 Ответить
Коменсацію-репарацію можна було брати напряму з пограничної території ********* під час рейдів ЗСУ. Але вирішили тримати Суджу. Отримали одні збитки.
30.04.2026 13:02 Ответить
Лет через 100...выплатят компенсацию....в гривне....Привязанной к курсу 2022г
30.04.2026 13:03 Ответить
"рішення підтримали 283 народних депутати" - на відео, де сьогодні безумствує Безугла, чітко видно що майже всі місця порожні. Хто натискав кнопки?
30.04.2026 13:10 Ответить
Україна відмовилася від стягнення $135 млрд з РФ за анексований Крим - Зеркаль
30.05.2022
30.04.2026 13:24 Ответить
Зачем нам сколько ,за,---- сколько было ,против, и по фамилии. Если таковых её было, то кто воздержался и по партиям знать нам надо!
30.04.2026 15:34 Ответить
 
 