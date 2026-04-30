Рада ратифікувала компенсаційний механізм проти РФ - 283 голоси "за"

Верховна Рада України 30 квітня ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України – рішення підтримали 283 народних депутати.

Що передбачає рішення

Ратифікація є ключовим етапом формування міжнародно-правового механізму відшкодування збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Росії. Йдеться про шкоду в межах усієї території України – включно з повітряним простором, внутрішніми водами та територіальним морем.

Конвенція визначає створення Міжнародної компенсаційної комісії як другого компонента глобального механізму компенсацій. Вона розглядатиме заяви від фізичних та юридичних осіб, а також держави Україна, її органів влади і підконтрольних установ щодо втрат після 24 лютого 2022 року.

Як працюватиме комісія

Комісія створюється як незалежний орган у межах інституційної системи Ради Європи. Вона має розглядати претензії та формувати рішення щодо відшкодування шкоди.

Окремо передбачено створення компенсаційного фонду, який стане фінансовою основою для виплат.

Коли набуде чинності

Конвенція почне діяти після виконання двох умов: щонайменше 25 країн мають офіційно погодитися на її обов’язковість, а їхні внески повинні покрити не менше 50% бюджету Реєстру збитків на 2025 рік, що становить 3 692 150 євро.

Документ було відкрито для підписання 16 грудня 2025 року в Гаазі. До нього вже приєдналися десятки країн Європи, а також Європейський Союз, що свідчить про широку міжнародну підтримку створення механізму компенсацій для України.

