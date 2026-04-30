Рада ратифікувала компенсаційний механізм проти РФ - 283 голоси "за"

Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України

Верховна Рада України 30 квітня ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України – рішення підтримали 283 народних депутати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Верховної Ради.

Що передбачає рішення

Ратифікація є ключовим етапом формування міжнародно-правового механізму відшкодування збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Росії. Йдеться про шкоду в межах усієї території України – включно з повітряним простором, внутрішніми водами та територіальним морем.

Конвенція визначає створення Міжнародної компенсаційної комісії як другого компонента глобального механізму компенсацій. Вона розглядатиме заяви від фізичних та юридичних осіб, а також держави Україна, її органів влади і підконтрольних установ щодо втрат після 24 лютого 2022 року.

Як працюватиме комісія

Комісія створюється як незалежний орган у межах інституційної системи Ради Європи. Вона має розглядати претензії та формувати рішення щодо відшкодування шкоди.

Окремо передбачено створення компенсаційного фонду, який стане фінансовою основою для виплат.

Коли набуде чинності

Конвенція почне діяти після виконання двох умов: щонайменше 25 країн мають офіційно погодитися на її обов’язковість, а їхні внески повинні покрити не менше 50% бюджету Реєстру збитків на 2025 рік, що становить 3 692 150 євро.

Документ було відкрито для підписання 16 грудня 2025 року в Гаазі. До нього вже приєдналися десятки країн Європи, а також Європейський Союз, що свідчить про широку міжнародну підтримку створення механізму компенсацій для України.

Які компенсації, альо? Перемир"я для проведення параду в москві явно ж не для цього мутиться
30.04.2026 12:51 Відповісти
То другої, це щоб двушечка переправити
30.04.2026 12:53 Відповісти
Коротше хотіли якнайкраще, а вийшло як завжди. Годівниця для еліти та крихти для людей.
30.04.2026 12:51 Відповісти
Коменсацію-репарацію можна було брати напряму з пограничної території ********* під час рейдів ЗСУ. Але вирішили тримати Суджу. Отримали одні збитки.
30.04.2026 13:02 Відповісти
Лет через 100...выплатят компенсацию....в гривне....Привязанной к курсу 2022г
30.04.2026 13:03 Відповісти
"рішення підтримали 283 народних депутати" - на відео, де сьогодні безумствує Безугла, чітко видно що майже всі місця порожні. Хто натискав кнопки?
30.04.2026 13:10 Відповісти
Україна відмовилася від стягнення $135 млрд з РФ за анексований Крим - Зеркаль
30.05.2022
30.04.2026 13:24 Відповісти
Зачем нам сколько ,за,---- сколько было ,против, и по фамилии. Если таковых её было, то кто воздержался и по партиям знать нам надо!
30.04.2026 15:34 Відповісти
 
 