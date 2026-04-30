Во Львове возбудили 15 дел из-за строительства мусороперерабатывающего завода

Во Львове в связи со строительством мусороперерабатывающего завода возбуждено не менее 15 уголовных дел, а также продолжаются два арбитражных процесса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время пленарного заседания Львовского городского совета сообщил директор ЛКП "Зеленое город" Александр Егоров.

Сколько открыто дел

По словам директора ЛКП "Зеленое город" Александра Егорова, уголовные производства возбуждены в различных правоохранительных органах. Часть из них касается возможного использования запрещенных практик ЕБРР при реализации проекта.

Речь идет, в частности, о действиях бывшего генерального подрядчика – польской компании Control Process S.A., которая инициировала ряд производств против должностных лиц Львова, включая руководство предприятия.

Отдельно открыто как минимум три дела о возможных нарушениях украинского законодательства самим подрядчиком. В то же время активных следственных действий в этих производствах пока не ведется.

Судебные споры с подрядчиком

Параллельно продолжаются два арбитражных процесса между ЛКП "Зеленое город" и польской компанией. Один рассматривается в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины, другой – в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты во Франции.

Первое заседание в Украине запланировано на конец мая.

Что случилось с подрядчиком

Разрешение на участие Control Process в строительстве уже аннулировано. По словам Егорова, соответствующее решение зафиксировано в реестрах Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Компания должна в ближайшее время покинуть строительную площадку и вывезти оборудование.

Когда завершат строительство

В ближайшее время на объекте должны начаться работы по установке электрических сетей – новый подрядчик уже готовится к выходу на площадку.

По оценкам руководства предприятия, завершение строительства может занять еще 6-8 месяцев, а запуск завода ожидается в первом квартале 2027 года.

+6
Порошенко винуватий!
30.04.2026 14:51 Ответить
+4
Найближчим часом на об'єкті мають розпочатися роботи зі встановлення електричних мереж - новий "зелений " підрядник уже готується до виходу на майданчик. ЦЕ АНАЛОГІЯ ІЗ "ЗЕЛЕНИМ "КИДАЛОВИМ" ТУРКІВ І ЗАВОДУ "БАЙРАКТАР".ТА НВМЕЦЬКОГО БРОНЕТАНКОВОГО ЗАВОДУ В УКРАЇНІ https://ru.wikipedia.org/wiki/Rheinmetall Rheinmetall
30.04.2026 15:21 Ответить
+4
поки комсорг Садовий сидить в кріслі мера ( а це рівно 20 !!! років) доти цього заводу не буде, він по всій України возить сміття за гроші львів`ян, які платять це в рахунках за комун.послуги.
30.04.2026 15:33 Ответить
при чому тут садовий?
ой, вибачаюсь!
львів'яни дрочять на садового, то ж то ваші справи.
30.04.2026 14:47 Ответить
Жоден президент не ініціював та не збирається на законодавчому рівні впроваджувати масштабування сортування та переробки сміття. Їм аби красти та царювати.
30.04.2026 16:58 Ответить
Та невже? Це відповідальність Президента, а не уряду?
30.04.2026 17:49 Ответить
30.04.2026 15:21 Ответить
Думаєте посадите Садового? А дзузьки вам, не на того напали...
30.04.2026 15:25 Ответить
Потужно
30.04.2026 15:28 Ответить
