Во Львове возбудили 15 дел из-за строительства мусороперерабатывающего завода

Во Львове в связи со строительством мусороперерабатывающего завода возбуждено не менее 15 уголовных дел, а также продолжаются два арбитражных процесса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время пленарного заседания Львовского городского совета сообщил директор ЛКП "Зеленое город" Александр Егоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сколько открыто дел

По словам директора ЛКП "Зеленое город" Александра Егорова, уголовные производства возбуждены в различных правоохранительных органах. Часть из них касается возможного использования запрещенных практик ЕБРР при реализации проекта.

Речь идет, в частности, о действиях бывшего генерального подрядчика – польской компании Control Process S.A., которая инициировала ряд производств против должностных лиц Львова, включая руководство предприятия.

Отдельно открыто как минимум три дела о возможных нарушениях украинского законодательства самим подрядчиком. В то же время активных следственных действий в этих производствах пока не ведется.

Читайте: "Киевский радиозавод" продали в 23 раза дешевле рыночной стоимости: ликвидатору предприятия сообщено о подозрении

Судебные споры с подрядчиком

Параллельно продолжаются два арбитражных процесса между ЛКП "Зеленое город" и польской компанией. Один рассматривается в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины, другой – в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты во Франции.

Первое заседание в Украине запланировано на конец мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львовской области построят новый комбикормовый завод

Что случилось с подрядчиком

Разрешение на участие Control Process в строительстве уже аннулировано. По словам Егорова, соответствующее решение зафиксировано в реестрах Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Компания должна в ближайшее время покинуть строительную площадку и вывезти оборудование.

Когда завершат строительство

В ближайшее время на объекте должны начаться работы по установке электрических сетей – новый подрядчик уже готовится к выходу на площадку.

По оценкам руководства предприятия, завершение строительства может занять еще 6-8 месяцев, а запуск завода ожидается в первом квартале 2027 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Львов собирается достроить мусороперерабатывающий завод с новым подрядчиком