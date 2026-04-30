У Львові відкрили 15 справ через будівництво сміттєпереробного заводу

У Львові навколо будівництва сміттєпереробного заводу відкрили щонайменше 15 кримінальних проваджень, а також тривають два арбітражні процеси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час пленарного засідання Львівської міської ради повідомив директор ЛКП "Зелене місто" Олександр Єгоров.

Скільки відкрито справ

За словами директора ЛКП "Зелене місто" Олександра Єгорова, кримінальні провадження відкриті у різних правоохоронних органах. Частина з них стосується можливого використання заборонених практик ЄБРР під час реалізації проєкту.

Йдеться, зокрема, про дії колишнього генерального підрядника – польської компанії Control Process S.A., яка ініціювала низку проваджень проти посадовців Львова, включно з керівництвом підприємства.

Окремо відкрито щонайменше три справи щодо можливих порушень українського законодавства самим підрядником. Водночас активних слідчих дій у цих провадженнях наразі не проводять.

Судові спори з підрядником

Паралельно тривають два арбітражні процеси між ЛКП "Зелене місто" та польською компанією. Один розглядається у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, інший – у Міжнародному арбітражному суді Міжнародної торгової палати у Франції.

Перше засідання в Україні заплановане на кінець травня.

Що сталося з підрядником

Дозвіл на участь Control Process у будівництві вже анульовано. За словами Єгорова, відповідне рішення зафіксоване у реєстрах Державної інспекції архітектури та містобудування.

Компанія має найближчим часом залишити будівельний майданчик і вивезти обладнання.

Коли завершать будівництво

Найближчим часом на об’єкті мають розпочатися роботи зі встановлення електричних мереж – новий підрядник уже готується до виходу на майданчик.

За оцінками керівництва підприємства, завершення будівництва може тривати ще 6–8 місяців, а запуск заводу очікується у першому кварталі 2027 року.

