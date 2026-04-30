У Львові відкрили 15 справ через будівництво сміттєпереробного заводу

Щодо будівництва у Львові сміттєпереробного заводу відкрили 15 кримінальних проваджень

У Львові навколо будівництва сміттєпереробного заводу відкрили щонайменше 15 кримінальних проваджень, а також тривають два арбітражні процеси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  про це під час пленарного засідання Львівської міської ради повідомив директор ЛКП "Зелене місто" Олександр Єгоров.

Скільки відкрито справ

За словами директора ЛКП "Зелене місто" Олександра Єгорова, кримінальні провадження відкриті у різних правоохоронних органах. Частина з них стосується можливого використання заборонених практик ЄБРР під час реалізації проєкту.

Йдеться, зокрема, про дії колишнього генерального підрядника – польської компанії Control Process S.A., яка ініціювала низку проваджень проти посадовців Львова, включно з керівництвом підприємства.

Окремо відкрито щонайменше три справи щодо можливих порушень українського законодавства самим підрядником. Водночас активних слідчих дій у цих провадженнях наразі не проводять.

Судові спори з підрядником

Паралельно тривають два арбітражні процеси між ЛКП "Зелене місто" та польською компанією. Один розглядається у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, інший – у Міжнародному арбітражному суді Міжнародної торгової палати у Франції.

Перше засідання в Україні заплановане на кінець травня.

Що сталося з підрядником

Дозвіл на участь Control Process у будівництві вже анульовано. За словами Єгорова, відповідне рішення зафіксоване у реєстрах Державної інспекції архітектури та містобудування.

Компанія має найближчим часом залишити будівельний майданчик і вивезти обладнання.

Коли завершать будівництво

Найближчим часом на об’єкті мають розпочатися роботи зі встановлення електричних мереж – новий підрядник уже готується до виходу на майданчик.

За оцінками керівництва підприємства, завершення будівництва може тривати ще 6–8 місяців, а запуск заводу очікується у першому кварталі 2027 року.

Топ коментарі
+6
Порошенко винуватий!
30.04.2026 14:51 Відповісти
+4
Найближчим часом на об'єкті мають розпочатися роботи зі встановлення електричних мереж - новий "зелений " підрядник уже готується до виходу на майданчик. ЦЕ АНАЛОГІЯ ІЗ "ЗЕЛЕНИМ "КИДАЛОВИМ" ТУРКІВ І ЗАВОДУ "БАЙРАКТАР".ТА НВМЕЦЬКОГО БРОНЕТАНКОВОГО ЗАВОДУ В УКРАЇНІ https://ru.wikipedia.org/wiki/Rheinmetall Rheinmetall
30.04.2026 15:21 Відповісти
+4
поки комсорг Садовий сидить в кріслі мера ( а це рівно 20 !!! років) доти цього заводу не буде, він по всій України возить сміття за гроші львів`ян, які платять це в рахунках за комун.послуги.
30.04.2026 15:33 Відповісти
при чому тут садовий?
ой, вибачаюсь!
львів'яни дрочять на садового, то ж то ваші справи.
30.04.2026 14:47 Відповісти
Жоден президент не ініціював та не збирається на законодавчому рівні впроваджувати масштабування сортування та переробки сміття. Їм аби красти та царювати.
30.04.2026 16:58 Відповісти
Та невже? Це відповідальність Президента, а не уряду?
30.04.2026 17:49 Відповісти
Думаєте посадите Садового? А дзузьки вам, не на того напали...
30.04.2026 15:25 Відповісти
Потужно
30.04.2026 15:28 Відповісти
