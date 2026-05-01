ЕС приостановил финансирование Сербии из-за проблем с судебной системой

Европейский Союз приостановил финансовую поддержку Сербии из-за обеспокоенности состоянием системы правосудия и ходом демократических реформ в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос во время конференции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы приостановили все выплаты, поскольку снова наблюдаем откат в системе правосудия. Пока это не будет исправлено, страна не сможет получать финансовую поддержку", – подчеркнула она.

Что известно?

Сербия не является членом ЕС, но, начав переговоры о вступлении в 2014 году, имеет право на получение средств и грантов, которые помогут ей продвинуть правовые реформы. Решение о приостановке выплат еще больше осложнит так называемый процесс расширения ЕС.

