ЕС приостановил финансирование Сербии из-за проблем с судебной системой
Европейский Союз приостановил финансовую поддержку Сербии из-за обеспокоенности состоянием системы правосудия и ходом демократических реформ в стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос во время конференции.
"Мы приостановили все выплаты, поскольку снова наблюдаем откат в системе правосудия. Пока это не будет исправлено, страна не сможет получать финансовую поддержку", – подчеркнула она.
Что известно?
Сербия не является членом ЕС, но, начав переговоры о вступлении в 2014 году, имеет право на получение средств и грантов, которые помогут ей продвинуть правовые реформы. Решение о приостановке выплат еще больше осложнит так называемый процесс расширения ЕС.
