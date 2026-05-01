ЄС призупинив фінансування Сербії через проблеми із судовою системою

Європейський Союз зупинив фінансову підтримку Сербії через занепокоєння станом правосуддя та демократичних реформ у країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила європейський комісар з питань сусідства та розширення Марта Кос під час конференції.

"Ми призупинили всі виплати, оскільки знову бачимо відкат у системі правосуддя. Поки це не буде виправлено, країна не зможе отримувати фінансову підтримку", – наголосила вона.

Що відомо?

Сербія не є членом ЄС, але, розпочавши переговори про вступ у 2014 році, має право на отримання коштів та грантів, які допоможуть їй просунути правові реформи. Рішення про призупинення виплат ще більше ускладнить так званий процес розширення ЄС.

Вступ Сербії до ЄС

Кандидатський статус Сербія отримала у 2012 році. Переговори про вступ офіційно тривають з 2014 року. ЄС регулярно критикує Белград за проблеми із незалежністю судів, свободою медіа та демократичними стандартами.

Нормалізація відносин із Косово залишається ключовою умовою для подальшого просування.

Сербія досі не повністю узгодилася із санкційною політикою ЄС щодо Росії, що викликає сумніви щодо її геополітичного курсу.

Сербія формально рухається до ЄС, але процес гальмують:

проблеми з демократією,

корупція,

Косово,

балансування між ЄС і Росією.

