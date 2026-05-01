РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
24346 посетителей онлайн
Новости
343 6

Украина рассчитывает на оборонное партнерство с Японией, - посол Лутовинов

Украина и Япония могут сотрудничать в сфере ПВО и дронов

Смягчение экспортных правил Токио открывает новые перспективы для оборонного партнерства с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Reuters заявил посол Украины в Японии Юрий Лутовинов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Это позволяет нам вести переговоры. Теоретически, это очень большой шаг вперед... Если Украина падет, это вызовет огромный эффект домино. Вот почему Индо-Тихоокеанский регион и европейский континент неотделимы с точки зрения нашей безопасности", — отметил посол.

Украина хочет привлечь Японию к оборонным программам

Лутовинов подчеркнул, что вопрос прямого экспорта японского оружия остается чрезвычайно чувствительным для Токио, отметив необходимость осторожного подхода в переговорах.

По его словам, несмотря на ограничения в сфере поставок вооружения, Япония может присоединиться к ряду важных оборонных проектов Украины.

Среди возможных направлений:

  • участие в разработке украинской системы противовоздушной обороны;
  • присоединение к программе PURL;
  • привлечение японских компаний к производству электроники;
  • поставка компонентов для украинских беспилотников.

"У нас есть все необходимые промышленные мощности для производства. Но нам нужны инвестиции. Нам нужны средства", - сказал Лутовинов.

По его словам, Киев стремится не только получать международную поддержку, но и выстраивать полноценное партнерство, предлагая союзникам собственный уникальный опыт современной войны и оборонных технологий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получила почти $1,3 миллиарда от Японии: куда направят средства?

Япония пока не готова к прямым поставкам оружия

Несмотря на потенциал сотрудничества, Япония пока не делала официальных заявлений о готовности напрямую поставлять вооружение Украине.

Таким образом, наиболее реалистичным путем на данный момент остается технологическое, инвестиционное и производственное партнерство, которое может укрепить украинский оборонно-промышленный комплекс.

Что предшествовало?

Накануне Япония представила самое масштабное за последнее десятилетие обновление правил экспорта оборонной продукции, фактически отменив ряд ограничений на продажу вооружений за рубеж и открыв возможность поставок военных кораблей, ракет и другого вооружения.

Напомним, после Второй мировой войны Япония ввела жесткие ограничения на экспорт вооружений, фактически отказавшись от участия в международном рынке оружия. В частности, Токио запретил поставки военной продукции странам, участвующим в международных военных конфликтах. Впоследствии эти ограничения превратились почти в полное табу, что стало частью послевоенной пацифистской политики государства.

Правила стали смягчать только после 2014 года - тогда Япония начала участвовать в совместных разработках с США и Великобританией и приняла решение, что все же будет экспортировать продукцию военного назначения, но только если она будет способствовать международному миру и безопасности Японии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС и Япония запустили диалог оборонной промышленности для усиления безопасности, - Еврокомиссия

Автор: 

сотрудничество (758) Украина (44332) Япония (1311)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
