Україна розраховує на оборонне партнерство з Японією, - посол Лутовінов

Пом’якшення експортних правил Токіо відкриває нові перспективи для оборонного партнерства з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Reuters заявив посол України в Японії Юрій Лутовінов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Це дозволяє нам розмовляти. Теоретично, це дуже великий крок уперед... Якщо Україна впаде, це буде великий ефект доміно. Ось чому Індо-Тихоокеанський регіон та європейський континент невіддільні з погляду нашої безпеки", - зазначив посол.

Україна хоче залучити Японію до оборонних програм

Лутовінов підкреслив, що питання прямого експорту японської зброї залишається надзвичайно чутливим для Токіо, наголосивши на необхідності обережного підходу в переговорах.

За його словами, попри обмеження у сфері постачання озброєння, Японія може долучитися до низки важливих оборонних проєктів України.

Серед можливих напрямів:

участь у розробці української системи протиповітряної оборони;

приєднання до програми PURL;

залучення японських компаній до виробництва електроніки;

постачання компонентів для українських безпілотників.

"У нас є всі необхідні промислові потужності для виробництва. Але нам потрібні інвестиції. Нам потрібні кошти", - сказав Лутовінов.

За його словами, Київ прагне не лише отримувати міжнародну підтримку, а вибудовувати повноцінне партнерство, пропонуючи союзникам власний унікальний досвід сучасної війни та оборонних технологій.

Японія поки не готова до прямого постачання зброї

Попри потенціал співпраці, Японія наразі не робила офіційних заяв щодо готовності безпосередньо постачати озброєння Україні.

Таким чином, найреалістичнішим шляхом наразі залишається технологічне, інвестиційне та виробниче партнерство, яке може зміцнити український оборонно-промисловий комплекс.

Що передувало?

Напередодні Японія представила наймасштабніше за останнє десятиліття оновлення правил експорту оборонної продукції, фактично скасувавши низку обмежень на продаж озброєнь за кордон і відкривши можливість постачання військових кораблів, ракет та іншого озброєння.

Нагадаємо, після Другої світової війни Японія запровадила жорсткі обмеження на експорт озброєння, фактично відмовившись від участі у міжнародному ринку зброї. Зокрема, Токіо заборонив постачання військової продукції країнам, які беруть участь у міжнародних воєнних конфліктах. Згодом ці обмеження перетворилися майже на повне табу, що стало частиною повоєнної пацифістської політики держави.

Правила стали пом'якшувати лише після 2014-го - тоді Японія почала брати участь у спільних розробках зі США та Британією й ухвалила рішення, що все ж експортуватиме продукцію військового значення, але лише якщо та сприятиме міжнародному миру та безпеці Японії.

