Командиру танка РФ грозит суд - приказал обстрелять дом и убил гражданского на Сумщине

Российского военнослужащего будут судить за приказ обстрелять жилой дом в Сумской области, что привело к гибели мирного жителя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Сумской области.

Что произошло

По данным следствия, 27 февраля 2022 года подразделение российских войск остановилось между селами Горное и Ополонское.

Командир танка отдал приказ произвести два прицельных выстрела из 125-мм пушки по дому мирных жителей в селе Старое Село.

"Он отдал экипажу приказ на совершение двух прицельных выстрелов по дому гражданских жителей", – сообщили в прокуратуре.

Последствия обстрела

Снаряд взорвался вблизи домовладения. В результате атаки 61-летний местный житель получил тяжелые ранения и скончался.

Речь идет о прямом применении тяжелого вооружения против гражданского населения.

Кто подозреваемый

Обвиняемым является 34-летний военнослужащий РФ, который на тот момент был командиром танка в составе 1-й танковой армии.

Он участвовал во вторжении на территорию Сумской области.

Что дальше

После объявления подозрения в феврале 2026 года российского военного объявили в розыск.

В настоящее время обвинительный акт уже передан в суд.

