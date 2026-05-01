Командиру танка РФ грозит суд - приказал обстрелять дом и убил гражданского на Сумщине
Российского военнослужащего будут судить за приказ обстрелять жилой дом в Сумской области, что привело к гибели мирного жителя.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Сумской области.
Что произошло
По данным следствия, 27 февраля 2022 года подразделение российских войск остановилось между селами Горное и Ополонское.
Командир танка отдал приказ произвести два прицельных выстрела из 125-мм пушки по дому мирных жителей в селе Старое Село.
"Он отдал экипажу приказ на совершение двух прицельных выстрелов по дому гражданских жителей", – сообщили в прокуратуре.
Последствия обстрела
Снаряд взорвался вблизи домовладения. В результате атаки 61-летний местный житель получил тяжелые ранения и скончался.
Речь идет о прямом применении тяжелого вооружения против гражданского населения.
Кто подозреваемый
Обвиняемым является 34-летний военнослужащий РФ, который на тот момент был командиром танка в составе 1-й танковой армии.
Он участвовал во вторжении на территорию Сумской области.
Что дальше
После объявления подозрения в феврале 2026 года российского военного объявили в розыск.
В настоящее время обвинительный акт уже передан в суд.
