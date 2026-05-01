Командиру танка РФ грозит суд - приказал обстрелять дом и убил гражданского на Сумщине

Российского военнослужащего будут судить за приказ обстрелять жилой дом в Сумской области, что привело к гибели мирного жителя.

Что произошло

По данным следствия, 27 февраля 2022 года подразделение российских войск остановилось между селами Горное и Ополонское.

Командир танка отдал приказ произвести два прицельных выстрела из 125-мм пушки по дому мирных жителей в селе Старое Село.

"Он отдал экипажу приказ на совершение двух прицельных выстрелов по дому гражданских жителей", – сообщили в прокуратуре.

Последствия обстрела

Снаряд взорвался вблизи домовладения. В результате атаки 61-летний местный житель получил тяжелые ранения и скончался.

Речь идет о прямом применении тяжелого вооружения против гражданского населения.

Кто подозреваемый

Обвиняемым является 34-летний военнослужащий РФ, который на тот момент был командиром танка в составе 1-й танковой армии.

Он участвовал во вторжении на территорию Сумской области.

Что дальше

После объявления подозрения в феврале 2026 года российского военного объявили в розыск.

В настоящее время обвинительный акт уже передан в суд.

Вам немає що робити, йде війна, гинуть тисячі людей, як цивільних так і військових захисників України, а ви нісенітницею займаєтеся, адже ці вироки ху...станом сприймаються як опис їхнього подвигу. йшли б ви краще допомагати воїнам
01.05.2026 17:54 Ответить
Дуже потужно.Стільки роботи,щоб винести вирок,який до сраки.
01.05.2026 17:56 Ответить
Что не сделаешь лишь бы не фронт не идти
01.05.2026 18:00 Ответить
А Юля працює...
А вони працюють
01.05.2026 18:07 Ответить
Це шапіто для 73%?
01.05.2026 18:13 Ответить
Вразило, що багато хто так думає як я. крім складення акту про воєнний злочин - все інше просто витрата коштів та часу. он жеж щодо бучанського мьясника ніякого засідання суду не було. просто віддали наказ та ліквідували. ото й тут. віддайте наказ, якщо так хочеться. та обстріляйте цього рашкована теж. можна з танка. прицільно. ото й буде увесь суд
01.05.2026 21:42 Ответить
 
 