Командиру танка РФ загрожує суд - наказав обстріляти будинок і вбив цивільного на Сумщині
Російського військового судитимуть за наказ обстріляти житловий будинок на Сумщині, що призвело до загибелі цивільного.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує прокуратура Сумщини.
Що сталося
За даними слідства, 27 лютого 2022 року підрозділ російських військ зупинився між селами Гірне та Ополонське.
Командир танка віддав наказ здійснити два прицільні постріли з 125-мм гармати по будинку мирних жителів у селі Старе Село.
"Він віддав екіпажу наказ на здійснення двох прицільних пострілів по будинку цивільних жителів", – повідомили у прокуратурі.
Наслідки обстрілу
Снаряд вибухнув поблизу домоволодіння. Унаслідок атаки 61-річний місцевий житель отримав тяжкі поранення та помер.
Йдеться про пряме застосування важкого озброєння проти цивільного населення.
Хто підозрюваний
Обвинуваченим є 34-річний військовослужбовець РФ, який на той момент був командиром танка у складі 1-ї танкової армії.
Він брав участь у вторгненні на територію Сумської області.
Що далі
Після оголошення підозри у лютому 2026 року російського військового оголосили в розшук.
Наразі обвинувальний акт уже передано до суду.
