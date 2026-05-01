Командиру танка РФ загрожує суд - наказав обстріляти будинок і вбив цивільного на Сумщині

Російського військового судитимуть за наказ обстріляти житловий будинок на Сумщині, що призвело до загибелі цивільного.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує прокуратура Сумщини.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що сталося

За даними слідства, 27 лютого 2022 року підрозділ російських військ зупинився між селами Гірне та Ополонське.

Командир танка віддав наказ здійснити два прицільні постріли з 125-мм гармати по будинку мирних жителів у селі Старе Село.

"Він віддав екіпажу наказ на здійснення двох прицільних пострілів по будинку цивільних жителів", – повідомили у прокуратурі.

Наслідки обстрілу

Снаряд вибухнув поблизу домоволодіння. Унаслідок атаки 61-річний місцевий житель отримав тяжкі поранення та помер.

Йдеться про пряме застосування важкого озброєння проти цивільного населення.

Хто підозрюваний

Обвинуваченим є 34-річний військовослужбовець РФ, який на той момент був командиром танка у складі 1-ї танкової армії.

Він брав участь у вторгненні на територію Сумської області.

Що далі

Після оголошення підозри у лютому 2026 року російського військового оголосили в розшук.

Наразі обвинувальний акт уже передано до суду.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі