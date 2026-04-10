Кількість жертв серед цивільних в Україні у березні зросла на 49% порівняно з лютим, - ООН

В Україні в березні кількість жертв серед цивільних осіб зросла на 49% порівняно з попереднім місяцем. Щонайменше 211 людей загинули та 1206 дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щомісячній доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

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Дані за початок квітня

Зазначається, що у квітні кількість жертв продовжувала зростати: загалом за 9 днів загинули щонайменше 46 цивільних осіб, а 343 дістали поранення.

Безпілотники малої дальності – найбільша загроза

У березні безпілотники малої дальності призвели до загибелі 66 цивільних осіб – більше, ніж будь-яка інша зброя. У квітні вони продовжували забирати життя.

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Наприклад:

4 квітня в прифронтовому місті Нікополь Дніпропетровської області в результаті ранкового удару по місцевому ринку із застосуванням безпілотників малої дальності загинули 5 цивільних осіб і щонайменше 26 отримали поранення, у тому числі 14-річна дівчинка.

7 квітня, в результаті атаки безпілотника малої дальності на міський автобус загинули 4 цивільні особи та 17 дістали поранень.

Кількість жертв серед цивільних осіб внаслідок ударів безпілотників малої дальності значно зросла:

у 2025 році вона перевищила показник 2024 року на 121% (у 2024 році – 226 загиблих і 1 528 поранених; у 2025 році – 580 загиблих і 3 295 поранених);

у березні 2026 року (66 загиблих; 369 поранених) вона була на 70% вищою, ніж у березні 2025 року (36 загиблих; 220 поранених).

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Як заявила голова ММПЛУ Даніель Белль, прифронтові райони надзвичайно небезпечні для цивільного населення, головним чином через безпілотники малої дальності.

"Минулого місяця половину загиблих цивільних осіб у цих районах становили люди старшого віку. Деяких із них атакували безпілотники, коли вони йшли за пенсією або працювали на своїх городах, тобто в той момент, коли вони просто намагалися вести звичайне життя".

Жертви в областях

Зазначається, що по всій Україні було зафіксовано численні випадки заподіяння шкоди цивільним особам: у березні було підтверджено жертви в 19 областях та Києві, до того ж 97% із них припадало на території, контрольовані урядом України.

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Загальна кількість жертв

Також повідомляється, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило: