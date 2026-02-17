У 2025 році кількість цивільних жертв в Україні зросла на 26%, - The Guardian

У 2025 році кількість цивільних жертв в Україні внаслідок обстрілів і бомбардувань зросла на 26%.

Про це свідчать дані міжнародної організації Action on Armed Violence (AOAV), пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За інформацією організації, упродовж минулого року через застосування вибухової зброї в Україні загинули 2 248 цивільних, ще 12 493 отримали поранення. Середня кількість жертв в одному інциденті становила 4,8 особи - це на 33% більше, ніж у 2024 році.

Найбільш трагічним епізодом став обстріл Дніпра 24 червня: російські ракети влучили в пасажирський потяг, житлові будинки та школи. Тоді загинула 21 людина, ще 314 були поранені.

Виконавчий директор AOAV Іейн Овертон заявив, що такі показники свідчать про "широке порушення принципів пропорційності та розмежування цивільних і військових цілей у війнах, включно з Україною". За його словами, навмисне ураження цивільних або цивільної інфраструктури є воєнним злочином.

У глобальному вимірі цивільні втрати у 2025 році скоротилися на 26% порівняно з рекордним 2024 роком - до 45 358 загиблих і поранених у світі. Найбільше жертв через вибухову зброю зафіксовано в Ізраїлі (35% усіх випадків) та Україні (32%). Менш масштабними, але смертоносними залишалися конфлікти в Судані та М’янмі.

"Коли безкарність стає нормою, воєнні злочини перестають бути винятком і перетворюються на метод ведення війни", - наголосив Овертон.

В AOAV також зауважили, що через обмеженість англомовних джерел реальна кількість жертв у світі, зокрема й в Україні, може бути значно вищою.

Клятий Байден! Якби президентом США був Трамп - цього б не трапилось!
17.02.2026 11:43 Відповісти
Це наслідок що рашиська орда з приходом Трампа відчули свою безкарність ,рашисти це печерні дикарі які думають що чим більше убють цивільних , зруйнують міст і сіл та зимою населення буде без світла і тепла,тим більше їх стануть боятись і поважати .Та ви виродки будете прокляті навіки ,окрім огиди і ненависті до вас більше нічого немає.
17.02.2026 11:58 Відповісти
Це після великої перемоги Тромба коли він посадив Україну за стіл переговорів з рашистами, чим він так гордиться і чекає аплодисментів
17.02.2026 12:30 Відповісти
Мирні зусилля Трампа та дух Анкориджа дають свій кровавий результат...Це вже трохи тягне на Премію мира?
17.02.2026 13:44 Відповісти
У Фінляндії https://u-news.com.ua/200075-u-finliandii-pokazaly-bunkery-dlia-zakhystu-vid-armii-rf-u-razi-viiny.html показали бункери для захисту від армії РФ у разі війни.
17.02.2026 13:54 Відповісти
В Україні ніхто не збирається будувати бункери навіть для військового виробництва, не те що б для цивільних. Будують готелі в Карпатах і вивозять населення за кордон.
17.02.2026 14:00 Відповісти
Знищіть скаженого Пуйла і війна швидко закінчиться. Але чим замаються ті , хто повинен знищити Пуйла: начальники СБУ і ГУР? Чим завгодно, тільки не своїми прямими обов'язками.
17.02.2026 14:32 Відповісти
Знищіть скаженого Пуйла і війна швидко закінчиться.
Не треба показувати усім,що ви не тямите у геополітиці.
17.02.2026 15:02 Відповісти
Всі такі знавці, як ти проходять три стадії компетентності по тематиці, як ти її називаєш "чужої волі":
1) повне нерозуміння ситуації;
2)шок від перших одержаних знань деяка поступова обізнаність, яка спонукає щось робити і шукати однодумців;
3) вичерпна обізнаність, яка дає розуміння того, що не можна розбити лобом бетонну стіну. Прочитай про національність першої сотні списку Форбс і у тебе ентузіазму стане значно менше, якщо ти, звичайно, не самогубець, або герой.
Так от, я знахходжусь на 3-му ступені розуміння цієї теми, а ти тільки на 2-му.
17.02.2026 15:16 Відповісти
Заспокойся, я знаю все, що знаєш ти і ще трохи більше.
17.02.2026 15:20 Відповісти
Заспокойся, я знаю все, що знаєш ти і ще трохи більше.
Якщо б ви знали більше мене,то не писали би маячню,що смерть Путлера зупинить війну.

Прочитай про національність першої сотні списку Форбс і у тебе ентузіазму стане значно менше,
Капець відкриття.Я знав це вже давно.Ще Форд про них казав фразу,я думаю,що ви в курсі яку.

я знахходжусь на 3-му ступені розуміння цієї теми, а ти тільки на 2-му.
Я це перевірю,по можливості буду слідкувати за вашими дописами.Але після твердження про пуйла,хм...не знаю,не знаю.
17.02.2026 22:55 Відповісти
Я не знаю , хто ти. Я не впевнений, що ти не провокатор, враховуючи дуже слизьку тему.
18.02.2026 11:33 Відповісти
Щодо Пуйла. Це скажене Пуйло вибудувало в Лаптєстані деспотію і на чолі цієї деспотії стоїть сам Пуйло. Він подібний по концентрацію влади в своїх руках до Чінгісхана. Здохне Пуйло, його сатрапи перегризуться між собою, так як було в державі Чінгісхана. Ось де проблиск надії для України.
18.02.2026 12:53 Відповісти
Це скажене Пуйло вибудувало в Лаптєстані деспотію і на чолі цієї деспотії стоїть сам Пуйло.
Так,тільки на царствіє одобрювали його американці,через Єльцина,який здав їм россію ще у початку 90-х.Ось його виступ у Конгресі США.
https://www.youtube.com/watch?v=uACsKQAxTXU
18.02.2026 19:42 Відповісти
Від 1991 року до 2000 року пройшло 9 років . Ситуація помінялася. Єльцин був хворий, а державою почало керувати його оточення: родичі і авантюристи типу Березовського і Абрамовича. От вони і вручили владу в Росії Пуйлу від імені Єльцина, за гарантію недоторканості "сім'ї". І перщий указ Пуйла на посту президента був про недоторканість попереднього президента Єльцина.
18.02.2026 19:56 Відповісти
Першим указом, підписаним Володимиром Путіним відразу після вступу на посаду виконуючого обов'язки Президента РФ 31 грудня 1999 року, став указ № 1763 «Про гарантії Президенту Російської Федерації, який припинив виконання своїх повноважень, і членам його сім'ї». Документ забезпечував недоторканність Борису Єльцину.
18.02.2026 20:04 Відповісти
Дякую,но я про це все в курсі.Але це не відміняє того,що американці дуже впливають на рашку.Є такий російський депутат Федров.Так він у своїх передачах заявлял,що у низьких пенсіях російських пенсіонерів винуваті американці,я спочатку сприйняв як якусь нісенітницю з його боку.А потім спустя роки мені потрапилось на очі його інтервью,де він по рокам дав інфу,як американці впливали на призначення у рашці на вищі посади.Як знімали тих,хто заважав американцям.І це при тому,що Федоров жив у рашці,і казав це,не боячись,що йому дадуть по шапці.
США та россія,це одна шайка лейка.Тільки одни прикидуються демократіями,а з іншими все ясно і так.
19.02.2026 14:06 Відповісти
Там ситуація слідуюча: американська G2 дивиться на російські простори з їх природними багатствами і в неї слюна тече відрами. Вони зовсім не проти грабувати Росію, як це робить Китай.
19.02.2026 17:28 Відповісти
G2 й так майже безкоштовно отримує природні богатства россії,за ціну надрукованого папіру,тут завдання максимально зачистити населення,які є власниками(хоч і номінальними)цього всього.
20.02.2026 22:50 Відповісти
Торгівля Росії і США в даний момент майже на нулю, коливається в районі 3 млрд. долларів.
20.02.2026 23:05 Відповісти
John Atkinson

Цікава думка, що населення Росії є номінальним власником її багатств. Якщо вивчити національність основних власників Росії, а також структуру власності, то стане зрозумілим, що населення Росії не є навіть номінальним власником її багатств.
20.02.2026 23:24 Відповісти
чтоб вы суки рф здыхалли кахдый день УКРАИНУ захотелось? А ЗА ЛУПОЙ не пытались сходить?
17.02.2026 14:56 Відповісти
 
 