У 2025 році кількість цивільних жертв в Україні зросла на 26%, - The Guardian
У 2025 році кількість цивільних жертв в Україні внаслідок обстрілів і бомбардувань зросла на 26%.
Про це свідчать дані міжнародної організації Action on Armed Violence (AOAV), пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За інформацією організації, упродовж минулого року через застосування вибухової зброї в Україні загинули 2 248 цивільних, ще 12 493 отримали поранення. Середня кількість жертв в одному інциденті становила 4,8 особи - це на 33% більше, ніж у 2024 році.
Найбільш трагічним епізодом став обстріл Дніпра 24 червня: російські ракети влучили в пасажирський потяг, житлові будинки та школи. Тоді загинула 21 людина, ще 314 були поранені.
Виконавчий директор AOAV Іейн Овертон заявив, що такі показники свідчать про "широке порушення принципів пропорційності та розмежування цивільних і військових цілей у війнах, включно з Україною". За його словами, навмисне ураження цивільних або цивільної інфраструктури є воєнним злочином.
У глобальному вимірі цивільні втрати у 2025 році скоротилися на 26% порівняно з рекордним 2024 роком - до 45 358 загиблих і поранених у світі. Найбільше жертв через вибухову зброю зафіксовано в Ізраїлі (35% усіх випадків) та Україні (32%). Менш масштабними, але смертоносними залишалися конфлікти в Судані та М’янмі.
"Коли безкарність стає нормою, воєнні злочини перестають бути винятком і перетворюються на метод ведення війни", - наголосив Овертон.
В AOAV також зауважили, що через обмеженість англомовних джерел реальна кількість жертв у світі, зокрема й в Україні, може бути значно вищою.
Не треба показувати усім,що ви не тямите у геополітиці.
1) повне нерозуміння ситуації;
2)шок від перших одержаних знань деяка поступова обізнаність, яка спонукає щось робити і шукати однодумців;
3) вичерпна обізнаність, яка дає розуміння того, що не можна розбити лобом бетонну стіну. Прочитай про національність першої сотні списку Форбс і у тебе ентузіазму стане значно менше, якщо ти, звичайно, не самогубець, або герой.
Так от, я знахходжусь на 3-му ступені розуміння цієї теми, а ти тільки на 2-му.
Якщо б ви знали більше мене,то не писали би маячню,що смерть Путлера зупинить війну.
Капець відкриття.Я знав це вже давно.Ще Форд про них казав фразу,я думаю,що ви в курсі яку.
Я це перевірю,по можливості буду слідкувати за вашими дописами.Але після твердження про пуйла,хм...не знаю,не знаю.
Так,тільки на царствіє одобрювали його американці,через Єльцина,який здав їм россію ще у початку 90-х.Ось його виступ у Конгресі США.
https://www.youtube.com/watch?v=uACsKQAxTXU
США та россія,це одна шайка лейка.Тільки одни прикидуються демократіями,а з іншими все ясно і так.
Цікава думка, що населення Росії є номінальним власником її багатств. Якщо вивчити національність основних власників Росії, а також структуру власності, то стане зрозумілим, що населення Росії не є навіть номінальним власником її багатств.