В 2025 году количество гражданских жертв в Украине выросло на 26%, - The Guardian
В 2025 году количество гражданских жертв в Украине в результате обстрелов и бомбардировок выросло на 26%.
Об этом свидетельствуют данные международной организации Action on Armed Violence (AOAV), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
По информации организации, в течение прошлого года из-за применения взрывного оружия в Украине погибли 2 248 гражданских, еще 12 493 получили ранения. Среднее количество жертв в одном инциденте составило 4,8 человека - это на 33% больше, чем в 2024 году.
Наиболее трагическим эпизодом стал обстрел Днепра 24 июня: российские ракеты попали в пассажирский поезд, жилые дома и школы. Тогда погиб 21 человек, еще 314 были ранены.
Исполнительный директор AOAV Иэн Овертон заявил, что такие показатели свидетельствуют о "широком нарушении принципов соразмерности и разграничения гражданских и военных целей в войнах, включая Украину". По его словам, умышленное поражение гражданских лиц или гражданской инфраструктуры является военным преступлением.
В глобальном измерении гражданские потери в 2025 году сократились на 26% по сравнению с рекордным 2024 годом - до 45 358 погибших и раненых в мире. Больше всего жертв из-за взрывного оружия зафиксировано в Израиле (35% всех случаев) и Украине (32%). Менее масштабными, но смертоносными оставались конфликты в Судане и Мьянме.
"Когда безнаказанность становится нормой, военные преступления перестают быть исключением и превращаются в метод ведения войны", - подчеркнул Овертон.
В AOAV также отметили, что из-за ограниченности англоязычных источников реальное количество жертв в мире, в том числе и в Украине, может быть значительно выше.
