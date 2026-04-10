Число жертв среди гражданского населения в Украине в марте выросло на 49% по сравнению с февралем, — ООН

В Украине в марте число жертв среди гражданского населения выросло на 49% по сравнению с предыдущим месяцем. По меньшей мере 211 человек погибли и 1206 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежемесячном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ).

Данные за начало апреля

Отмечается, что в апреле количество жертв продолжало расти: всего за 9 дней погибли по меньшей мере 46 гражданских лиц, а 343 получили ранения.

Беспилотники малой дальности – самая большая угроза

В марте беспилотники малой дальности привели к гибели 66 гражданских лиц – больше, чем любое другое оружие. В апреле они продолжали уносить жизни.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обнародованы имена погибших после удара РФ по автобусу в центре Никополя. ФОТО

Например:

4 апреля в прифронтовом городе Никополь Днепропетровской области вследствие утреннего удара по местному рынку с применением беспилотников малой дальности погибли 5 гражданских лиц и по меньшей мере 26 получили ранения, в том числе 14-летняя девочка.

7 апреля вследствие атаки беспилотника малой дальности на городской автобус погибли 4 гражданских лица и 17 получили ранения.

Число жертв среди гражданских лиц вследствие ударов беспилотников малой дальности значительно возросло:

в 2025 году она превысила показатель 2024 года на 121% (в 2024 году – 226 погибших и 1 528 раненых; в 2025 году – 580 погибших и 3 295 раненых);

в марте 2026 года (66 погибших; 369 раненых) она была на 70% выше, чем в марте 2025 года (36 погибших; 220 раненых).

Читайте также: ООН: в 2025 году в Украине зафиксировано наибольшее с 2022 года количество жертв среди гражданского населения

Как заявила глава ММПЛУ Даниэль Белль, прифронтовые районы чрезвычайно опасны для гражданского населения, главным образом из-за беспилотников малой дальности.

"В прошлом месяце половину погибших гражданских лиц в этих районах составляли люди пожилого возраста. Некоторых из них атаковали беспилотники, когда они шли за пенсией или работали на своих огородах, то есть в тот момент, когда они просто пытались вести обычную жизнь".

Жертвы в областях

Отмечается, что по всей Украине было зафиксировано множество случаев нанесения вреда гражданским лицам: в марте были подтверждены жертвы в 19 областях и Киеве, причем 97% из них пришлось на территории, контролируемые правительством Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2025 году количество гражданских жертв в Украине выросло на 26%, — The Guardian

Общее количество жертв

Также сообщается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило: