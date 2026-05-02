Россияне нанесли удар дроном по дому в Камышевахе на Запорожье: пострадал мужчина
Вечером 1 мая российские оккупанты нанесли удар беспилотником по частному дому в Камышевахе Запорожской области. Пострадал 61-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"61-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Запорожский район. Россияне ударили беспилотником по частному дому в Камышевахе. Здание получило повреждения. Раненому мужчине оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
допоки кількість їхніх жертв не порівняється з нашими нічого не буде.
У нас втрати демографічні 50% населення - десь 22 млн( десь 18 млн біженці)
допоки вони не втратять 70 млн - толку не буде