Росіяни вдарили дроном по будинку у Комишувасі на Запоріжжі: постраждав чоловік

Ввечері 1 травня російські окупанти вдарили безпілотником по приватному будинку у Комишувасі Запорізької області. Постраждав 61-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки

"61-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни безпілотником ударили по приватному будинку у Комишувасі. Будівля зазнала пошкоджень. Пораненому чоловікові надана уся необхідна медична допомога", - сказано в повідомленні.

  • Раніше повідомлялося, що вдень 30 квітня російські загарбники атакували Лисогірку Запорізької області fpv-дроном. Постраждала жінка.

Туасе має бути в кожному російському місті

допоки кількість їхніх жертв не порівняється з нашими нічого не буде.

У нас втрати демографічні 50% населення - десь 22 млн( десь 18 млн біженці)

допоки вони не втратять 70 млн - толку не буде
02.05.2026 02:08 Відповісти
Не росіяни, а рашисти=неонацисти!!!@@@.
02.05.2026 11:44 Відповісти
 
 