Доба на Запоріжжі: понад 600 ударів, є загиблий і поранений

Минулої доби, 23 квітня, російські війська здійснили 629 ударів по Запорізькій області. Загинула одна людина, ще одна поранена, пошкоджено десятки населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Одна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах", - йдеться в повідомленні.

Ракетні та авіаудари

Ворог завдав 2 ракетні удари по Резедівці.

Війська РФ здійснили 23 авіаудари по Комишувасі, Григорівці, Новомиколаївці, Любицькому, Юрківці, Лісному, Зорівці, Оріхову, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Долинці, Чарівному, Гуляйпільському, Новоселівці та Червоній Криниці.

Атаки БпЛА

416 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Яковлеве, Юрківку, Новояковлівку, Новоолександрівку, Степногірськ, Лукʼянівське, Павлівку, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Солодке та Добропілля.

Обстріли з РСЗВ та артилерії

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Степногірську, Залізничному, Малій Токмачці, Воздвижівці, Верхній Терсі.

182 артудари прийшлися по Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці та Добропіллю.

