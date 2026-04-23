УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13799 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
497 4

Рашисти вдарили КАБами по Комишувасі на Запоріжжі: загинула жінка

Російські окупанти атакували Запорізьку область керованими авіабомбами.

Про це повідомив глава ОВА Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Росіяни ударили керованими авіабомбами по Комишувасі. Зруйновані приватні будинки, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будівлі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого удару загинула 77-річна жінка.

Читайте: "В Оріхові немає вуличних боїв – це повна маячня": Сили оборони Півдня спростували заяви РФ

Що передувало?

Протягом минулої доби росіяни атакували 50 населених пунктів Запорізької області. Зафіксовано авіаудари, артобстріли та сотні атак дронами.

Читайте: Війська РФ ударили по залізниці в Запоріжжі: загинув помічник машиніста, поранено машиніста. ФОТО

Автор: 

обстріл (33585) Запорізька область (4793) Бердянський район (26) Комишуватка (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи потвори. Але як спиться пану Верховному, який запустив ворога на південь і який б'є по Запоріжжю і Херсону всім, що долітає. З Криму КАБи точно не долетіли до Запоріжжя.
показати весь коментар
23.04.2026 09:02 Відповісти
В Царя все НОРМ ... збирається на Кіпр , мабуть - перевіряти свою нерухомість та рахунки в кіпрських банках !
показати весь коментар
23.04.2026 09:13 Відповісти
Думаю, що спить неспокійно. Треба ще стільки бабок намутити, стільки питань порєшать. Зрештою ще раз в прєзідєнти балотнутись. А це і нерви і час і гроші. Пи₴диш чужі, а на вибори себе сонцесяйного , не дай бог, ще свої доведеться вкладати. Та ви подивіться на бубочку, як змарнів бідачка.
показати весь коментар
23.04.2026 09:20 Відповісти
набагато гірше що нормально спиться 73% ідіотам, а буйна частина з них готова повторіть і поржать поприколу
показати весь коментар
23.04.2026 09:22 Відповісти
 
 