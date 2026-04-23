Рашисти вдарили КАБами по Комишувасі на Запоріжжі: загинула жінка
Російські окупанти атакували Запорізьку область керованими авіабомбами.
Про це повідомив глава ОВА Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Росіяни ударили керованими авіабомбами по Комишувасі. Зруйновані приватні будинки, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будівлі", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожого удару загинула 77-річна жінка.
Що передувало?
Протягом минулої доби росіяни атакували 50 населених пунктів Запорізької області. Зафіксовано авіаудари, артобстріли та сотні атак дронами.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поділля16
показати весь коментар23.04.2026 09:02 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Александр Мовчан #575353
показати весь коментар23.04.2026 09:13 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Ігор Климчук #581263
показати весь коментар23.04.2026 09:20 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
unixware77
показати весь коментар23.04.2026 09:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль