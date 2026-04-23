Рашисты нанесли удары КАБами по Камышевахе на Запорожье: погибла женщина
Российские оккупанты нанесли удар по Запорожской области управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщил глава ОВА Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Камышевахе. Разрушены частные дома, взрывной волной и обломками повреждены здания", - говорится в сообщении.
В результате вражеского удара погибла 77-летняя женщина.
Что предшествовало?
За прошедшие сутки россияне атаковали 50 населенных пунктов Запорожской области. Зафиксированы авиаудары, артобстрелы и сотни атак дронами.
