РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13883 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
461 4

Рашисты нанесли удары КАБами по Камышевахе на Запорожье: погибла женщина

Российские оккупанты нанесли удар по Запорожской области управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил глава ОВА Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Камышевахе. Разрушены частные дома, взрывной волной и обломками повреждены здания", - говорится в сообщении.

В результате вражеского удара погибла 77-летняя женщина.

Читайте: "В Орехове нет уличных боев - это полный бред": Силы обороны Юга опровергли заявления РФ

Что предшествовало?

За прошедшие сутки россияне атаковали 50 населенных пунктов Запорожской области. Зафиксированы авиаудары, артобстрелы и сотни атак дронами.

Читайте: Войска РФ нанесли удар по железной дороге на Запорожье: погиб помощник машиниста, ранен машинист. ФОТО

Автор: 

обстрел (32243) Запорожская область (4269) Бердянский район (26) Камышеватка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи потвори. Але як спиться пану Верховному, який запустив ворога на південь і який б'є по Запоріжжю і Херсону всім, що долітає. З Криму КАБи точно не долетіли до Запоріжжя.
показать весь комментарий
23.04.2026 09:02 Ответить
В Царя все НОРМ ... збирається на Кіпр , мабуть - перевіряти свою нерухомість та рахунки в кіпрських банках !
показать весь комментарий
23.04.2026 09:13 Ответить
Думаю, що спить неспокійно. Треба ще стільки бабок намутити, стільки питань порєшать. Зрештою ще раз в прєзідєнти балотнутись. А це і нерви і час і гроші. Пи₴диш чужі, а на вибори себе сонцесяйного , не дай бог, ще свої доведеться вкладати. Та ви подивіться на бубочку, як змарнів бідачка.
показать весь комментарий
23.04.2026 09:20 Ответить
набагато гірше що нормально спиться 73% ідіотам, а буйна частина з них готова повторіть і поржать поприколу
показать весь комментарий
23.04.2026 09:22 Ответить
 
 