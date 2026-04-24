Day in Zaporizhzhia: over 600 strikes, one dead and one injured

Russia shelled Zaporizhia region hundreds of times: there are victims

Over the past 24 hours, on April 23, Russian forces carried out 629 strikes on the Zaporizhzhia region. One person was killed, another was wounded, and dozens of settlements were damaged.

According to Censor.NET, this was reported by Ivan Fedorov, head of the Regional State Administration.

"One person was killed and another was wounded as a result of enemy attacks in the Zaporizhzhia and Polohy districts," the statement said.

Missile and air strikes

The enemy launched two missile strikes on Rezivka.

Russian forces carried out 23 airstrikes on Komyshuvas, Hryhorivka, Novomykolaivka, Liubytske, Yurkivka, Lisne, Zoryvka, Orikhiv, Verkhniy Ters, Vozdvyzhivka, Tsvitkove, Dolynka, Charivne, Hulyaypil, Novoselivka, and Chervona Krynytsia.

UAV attacks

416 UAVs of various types (primarily FPV) attacked Zaporizhzhia, Novomykolaivka, Yakovleve, Yurkivka, Novoyakovlivka, Novooleksandrivka, Stepnohirsk, Lukyanivske, Pavlivka, Stepove, Orikhiv, Hulyaypole, Zaliznychne, Preobrazhenka, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanilivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Tsvitkove, Varvarivka, Olenokostiantynivka, Solodke, and Dobropillia.

Shelling from multiple-launch rocket systems and artillery

Six rocket attacks were recorded on Stepnogorsk, Zaliznychne, Mala Tokmachka, Vozdvizhivka, and Verkhnia Tersa.

182 artillery strikes hit Chervonodniprovka, Novoyakovlivka, Stepnogorsk, Primorsky, Stepove, Lukyanivskyi, Pavlivka, Hulyaypole, Orikhiv, Zaliznychny, Shcherbaky, Novodanilivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Varvarivka, Olenokostiantynivka, and Dobropillia.

