Сутки в Запорожской области: более 600 ударов, есть погибший и раненый

За прошедшие сутки, 23 апреля, российские войска нанесли 629 ударов по Запорожской области. Погиб один человек, ещё один получил ранения, повреждены десятки населённых пунктов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

"Один человек погиб, еще один получил ранения в результате вражеских атак по Запорожскому и Пологовскому районам", - говорится в сообщении.

Ракетные и авиаудары

Враг нанес 2 ракетных удара по Резедовке.

Войска РФ нанесли 23 авиаудара по Камышевахе, Григоровке, Новониколаевке, Любицкому, Юрковке, Лесному, Зоровке, Орехову, Верхней Терсе, Воздвижке, Цветковому, Долинке, Чаривному, Гуляйпольскому, Новоселовке и Червоной Кринице.

Атаки БПЛА

416 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новониколаевку, Яковлево, Юрковку, Новояковлевку, Новоалександровку, Степногорск, Лукьяновское, Павловку, Степовое, Орехов, Гуляйполе, Зализнычное, Преображенку, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Цветковое, Варваривку, Еленоконстантиновку, Солодкое и Доброполье.

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Зафиксировано 6 обстрелов из РСЗО по Степногорску, Зализнычному, Малой Токмачке, Воздвижке, Верхней Терсе.

182 артиллерийских удара пришлись на Червоноднепровку, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинке, Святопетровке, Варваровке, Еленоконстантиновке и Доброполье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Запорожье: более 800 ударов по населенным пунктам, один человек ранен