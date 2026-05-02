ПВО Украины уничтожила 142 вражеских дрона из 163, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
С вечера 1 мая российские захватчики атаковали Украину 163 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
На этот раз запуски БПЛА зафиксированы как с территории РФ, так и с ВОТ:
- Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск;
- Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 142 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 2 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
