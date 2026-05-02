ППО України знищила 142 ворожі дрони з 163, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

З вечора 1 травня російські загарбники атакували Україну 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Цього разу пуски БпЛА зафіксовані як з території РФ, так і ТОТ:

Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;

Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Додаткові радари, РЕБ та екіпажі: Зеленський анонсував посилення ППО для Дніпра та Одеси