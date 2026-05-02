Рашисты нанесли удар по Запорожскому району: погибла женщина
Днем 2 мая 2026 года войска РФ нанесли удары по Запорожскому району. Есть жертвы.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Погибла женщина
По словам Федорова, 62-летняя женщина погибла в результате вражеской атаки на Запорожский район.
Детали
Как отмечается, россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Таврическому. Поврежден жилой дом. Погибла женщина, которая находилась на улице.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
