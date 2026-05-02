Рашисты нанесли удар по Запорожскому району: погибла женщина

Днем 2 мая 2026 года войска РФ нанесли удары по Запорожскому району. Есть жертвы.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Погибла женщина

По словам Федорова, 62-летняя женщина погибла в результате вражеской атаки на Запорожский район.

Детали

Как отмечается, россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Таврическому. Поврежден жилой дом. Погибла женщина, которая находилась на улице.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

