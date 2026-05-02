Рашисти вдарили по Запорізькому району: загинула жінка

Вдень 2 травня 2026 року війська РФ завдали ударів по Запорізькому району. Є жертва.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загинула жінка

За словами Федорова, 62-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Також читайте: Росіяни вдарили дроном по будинку у Комишувасі на Запоріжжі: постраждав чоловік

Деталі

Як зазначається, росіяни ударили керованими авіабомбами по Таврійському. Пошкоджений житловий будинок. Загинула жінка, яка перебувала на вулиці.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запоріжжя зранку зазнало російської атаки: поранено двох чоловіків. ФОТОрепортаж