Командиры просят Сырского обеспечить военных формой с кевларовыми вставками, он поручил проработать этот вопрос, - Генштаб
Командиры боевых подразделений обратились к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому с инициативой рассмотреть вопрос об обеспечении военнослужащих формой с кевларовыми вставками. Это предложение было поддержано.
Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Новый запрос от ВСУ
"Вооруженные силы Украины реагируют на новые вызовы войны, в частности в отношении защиты военнослужащих. Командиры боевых подразделений обратились к главнокомандующему ВС Украины с просьбой рассмотреть возможность обеспечения наших воинов формой с кевларовыми вставками. Предложение было поддержано. Главком отдал распоряжение командующему Силами логистики проработать этот вопрос", — рассказал пресс-секретарь.
Преимущества
Лиховой отметил, что кевлар в составе военной одежды сохраняет подвижность военнослужащего, дополняет стандартный бронежилет и прикрывает незащищенные зоны тела, обеспечивая дополнительный уровень защиты от осколков.
"В нынешних условиях боевых действий пулевые ранения составляют минимальную долю. Зато большая часть ранений - осколочные, поэтому дополнительная противоосколочная защита становится первоочередным приоритетом", - пояснили в Генштабе.
Как подчеркнул пресс-секретарь, с учетом этого предложено рассмотреть вопрос о расширении обеспечения подразделений ВС Украины обмундированием и защитным снаряжением с кевларовыми вставками, прежде всего отечественного производства.
