Командиры просят Сырского обеспечить военных формой с кевларовыми вставками, он поручил проработать этот вопрос, - Генштаб

Командиры боевых подразделений обратились к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому с инициативой рассмотреть вопрос об обеспечении военнослужащих формой с кевларовыми вставками. Это предложение было поддержано.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новый запрос от ВСУ

"Вооруженные силы Украины реагируют на новые вызовы войны, в частности в отношении защиты военнослужащих. Командиры боевых подразделений обратились к главнокомандующему ВС Украины с просьбой рассмотреть возможность обеспечения наших воинов формой с кевларовыми вставками. Предложение было поддержано. Главком отдал распоряжение командующему Силами логистики проработать этот вопрос", — рассказал пресс-секретарь.

Читайте также: В ВСУ внедряют цифровую "Скриню" для вещевой службы: каковы преимущества системы?

Преимущества

Лиховой отметил, что кевлар в составе военной одежды сохраняет подвижность военнослужащего, дополняет стандартный бронежилет и прикрывает незащищенные зоны тела, обеспечивая дополнительный уровень защиты от осколков.

"В нынешних условиях боевых действий пулевые ранения составляют минимальную долю. Зато большая часть ранений - осколочные, поэтому дополнительная противоосколочная защита становится первоочередным приоритетом", - пояснили в Генштабе.

Как подчеркнул пресс-секретарь, с учетом этого предложено рассмотреть вопрос о расширении обеспечения подразделений ВС Украины обмундированием и защитным снаряжением с кевларовыми вставками, прежде всего отечественного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За поставку некачественной военной формы на 1,7 миллиона гривен директору предприятия сообщено о подозрении