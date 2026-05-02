Командиры просят Сырского обеспечить военных формой с кевларовыми вставками, он поручил проработать этот вопрос, - Генштаб

Командиры боевых подразделений обратились к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому с инициативой рассмотреть вопрос об обеспечении военнослужащих формой с кевларовыми вставками. Это предложение было поддержано.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Новый запрос от ВСУ

"Вооруженные силы Украины реагируют на новые вызовы войны, в частности в отношении защиты военнослужащих. Командиры боевых подразделений обратились к главнокомандующему ВС Украины с просьбой рассмотреть возможность обеспечения наших воинов формой с кевларовыми вставками. Предложение было поддержано. Главком отдал распоряжение командующему Силами логистики проработать этот вопрос", — рассказал пресс-секретарь.

Преимущества

Лиховой отметил, что кевлар в составе военной одежды сохраняет подвижность военнослужащего, дополняет стандартный бронежилет и прикрывает незащищенные зоны тела, обеспечивая дополнительный уровень защиты от осколков.

"В нынешних условиях боевых действий пулевые ранения составляют минимальную долю. Зато большая часть ранений - осколочные, поэтому дополнительная противоосколочная защита становится первоочередным приоритетом", - пояснили в Генштабе.

Как подчеркнул пресс-секретарь, с учетом этого предложено рассмотреть вопрос о расширении обеспечения подразделений ВС Украины обмундированием и защитным снаряжением с кевларовыми вставками, прежде всего отечественного производства.

Топ комментарии
Четвертий рік війни, а військові самі собі екірування купують, добре що можновладці собі зарплату та премії виписують космічні, про це вони не забувають.
02.05.2026 13:13 Ответить
І знову доручив,замість вирішив
02.05.2026 13:10 Ответить
Тому що доручив,пообіцяв,ніяких строків і ніякої відповідальності.Зарплати і красти то святе,першочергове.
02.05.2026 13:16 Ответить
Американці давно ввели "протиуламкові жилети", мабуть ще у В'єтнамі. До епохи кевлару це була багатошарова тканина і інші матеріали
02.05.2026 13:10 Ответить
Йшов 13 й рік війни.
02.05.2026 13:19 Ответить
А МО?
02.05.2026 13:23 Ответить
А що МО?Там все добре.Нова стара людина на посаді,все стабільно.
02.05.2026 13:24 Ответить
Доручення отак і виконуються (всюди)
02.05.2026 13:25 Ответить
То вони є і мабуть їх купують самі бійці.. Споглядаючі на відірвані ноги , думка пр кевларові вставки у мене була ще в 22 році..Подумав, що це на має право на життя ця думка... і ось на пятий рік війни воно є..
02.05.2026 13:35 Ответить
А хіба це не робота міністерства оборони?
02.05.2026 14:34 Ответить
А сам сирський зі вставками по кабінету ходить з початку війни.
02.05.2026 14:37 Ответить
 
 