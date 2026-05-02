Командири просять Сирського забезпечити військових формою з кевларовими вставками, він доручив опрацювати питання, - Генштаб
Командири бойових підрозділів звернулися до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з ініціативою розглянути питання забезпечення військових формою з кевларовими вставками. Цю пропозицію було підтримано.
Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Новий запит від ЗСУ
"Збройні сили України реагують на нові виклики війни, зокрема щодо захисту військовослужбовців. Командири бойових підрозділів звернулися до головнокомандувача ЗС України із проханням розглянути можливість забезпечення наших воїнів формою із кевларовими вставками. Пропозицію було підтримано. Головком віддав розпорядження командувачу Сил логістики опрацювати це питання", - розповів речник.
Переваги
Лиховій зазначив, що кевлар у складі військового одягу зберігає рухливість військовослужбовця, доповнює стандартний бронежилет та прикриває незахищені зони тіла, забезпечуючи додатковий рівень захисту від уламків.
"За нинішніх умов бойових дій кульові поранення становлять мінімальну частку. Натомість більша частина поранень - уламкові, тому додатковий протиосколковий захист стає першочерговим пріоритетом", - пояснили у Генштабі.
Так, як наголосив речник, з огляду на це, запропоновано розглянути розширення забезпечення підрозділів ЗС України обмундируванням та захисним спорядженням із кевларовими вставками, насамперед вітчизняного виробництва.
