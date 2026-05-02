Командири просять Сирського забезпечити військових формою з кевларовими вставками, він доручив опрацювати питання, - Генштаб

форма зсу

Командири бойових підрозділів звернулися до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з ініціативою розглянути питання забезпечення військових формою з кевларовими вставками. Цю пропозицію було підтримано.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Новий запит від ЗСУ

"Збройні сили України реагують на нові виклики війни, зокрема щодо захисту військовослужбовців. Командири бойових підрозділів звернулися до головнокомандувача ЗС України із проханням розглянути можливість забезпечення наших воїнів формою із кевларовими вставками. Пропозицію було підтримано. Головком віддав розпорядження командувачу Сил логістики опрацювати це питання", - розповів речник.

Переваги

Лиховій зазначив, що кевлар у складі військового одягу зберігає рухливість військовослужбовця, доповнює стандартний бронежилет та прикриває незахищені зони тіла, забезпечуючи додатковий рівень захисту від уламків.

"За нинішніх умов бойових дій кульові поранення становлять мінімальну частку. Натомість більша частина поранень - уламкові, тому додатковий протиосколковий захист стає першочерговим пріоритетом", - пояснили у Генштабі.

Так, як наголосив речник, з огляду на це, запропоновано розглянути розширення забезпечення підрозділів ЗС України обмундируванням та захисним спорядженням із кевларовими вставками, насамперед вітчизняного виробництва.

+15
Четвертий рік війни, а військові самі собі екірування купують, добре що можновладці собі зарплату та премії виписують космічні, про це вони не забувають.
02.05.2026 13:13 Відповісти
+11
І знову доручив,замість вирішив
02.05.2026 13:10 Відповісти
+10
Тому що доручив,пообіцяв,ніяких строків і ніякої відповідальності.Зарплати і красти то святе,першочергове.
02.05.2026 13:16 Відповісти
Американці давно ввели "протиуламкові жилети", мабуть ще у В'єтнамі. До епохи кевлару це була багатошарова тканина і інші матеріали
02.05.2026 13:10 Відповісти
І знову доручив,замість вирішив
Йшов 13 й рік війни.
02.05.2026 13:19 Відповісти
А МО?
02.05.2026 13:23 Відповісти
А що МО?Там все добре.Нова стара людина на посаді,все стабільно.
02.05.2026 13:24 Відповісти
Доручення отак і виконуються (всюди)
02.05.2026 13:25 Відповісти
То вони є і мабуть їх купують самі бійці.. Споглядаючі на відірвані ноги , думка пр кевларові вставки у мене була ще в 22 році..Подумав, що це на має право на життя ця думка... і ось на пятий рік війни воно є..
02.05.2026 13:35 Відповісти
А хіба це не робота міністерства оборони?
02.05.2026 14:34 Відповісти
А сам сирський зі вставками по кабінету ходить з початку війни.
02.05.2026 14:37 Відповісти
 
 