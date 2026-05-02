Россияне убили двух человек и ранили 18 за день на Херсонщине
В течение дня 2 мая российские войска наносили удары по Херсону и области, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что военные РФ обстреливали населенные пункты Херсонщины с помощью авиации, артиллерии, минометов, а также с применением беспилотных летательных аппаратов.
Жертвы атак
В частности, по состоянию на 17:30 установлено, что вследствие атак вражеских дронов погибли два человека, еще 18 получили ранения.
- Утром в Херсоне военные РФ атаковали беспилотником маршрутное такси, которое двигалось по улице. Как следствие, 56-летняя женщина и 51-летний мужчина погибли на месте, еще десять человек получили ранения.
- При аналогичных обстоятельствах было атаковано еще одно маршрутное такси — пострадал водитель.
- Кроме того, на разных улицах областного центра ранения получили трое взрослых, а также трое детей — двое мальчиков и девочка.
- Еще один человек пострадал в поселке Инженерное.
Повреждения
Вследствие вражеских атак повреждены частные и многоквартирные дома, а также транспортные средства.
