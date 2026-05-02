Росіяни вбили двох осіб і 18 поранили за день на Херсонщині

Упродовж дня 2 травня російські війська завдавали ударів по Херсону та області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласні прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зазначається, що військові РФ здійснювали обстріли населених пунктів Херсонської області з авіації, артилерії, мінометів, а також із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Жертви атак

Так, станом на 17:30 встановлено, що внаслідок атак ворожих дронів загинуло двоє людей, ще 18 – дістали поранення.

  • Зранку в Херсоні військові РФ атакували безпілотником маршрутне таксі, яке рухалося вулицею. Унаслідок цього 56-річна жінка та 51-річний чоловік загинули на місці, ще десятеро людей дістали поранення.
  • За аналогічних обставин атаковано ще одне маршрутне таксі - постраждав водій.
  • Крім того, на різних вулицях обласного центру поранення дістали троє дорослих, а також троє дітей — двоє хлопців і дівчинка.
  • Ще одна людина постраждала у селищі Інженерне.

Пошкодження

Унаслідок ворожих атак пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також транспортні засоби.

Ти диви, як воно в Космосі. На планеті Земля, в державі Московія, живуть 140 мільйонів чортів.
02.05.2026 20:32
 
 