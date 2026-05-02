Россияне нанесли удар дроном по супермаркету в Херсоне: четверо пострадавших
Вечером 2 мая российские захватчики нанесли удар с помощью дрона по супермаркету в Днепровском районе Херсона. По предварительным данным, четыре человека пострадали.
Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия обстрела
Вражеская атака произошла около 18:00.
"Вследствие вражеского удара пострадали четверо человек – женщины 57 и 52 лет и мужчины 54 и 51 года. Они получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Всех пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь", – говорится в сообщении.
Враг терроризирует Херсонскую область
Напомним, что в течение дня 2 мая российские войска наносили удары по Херсону и области, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Херсон страждає. Люди ніяк не захищені.
