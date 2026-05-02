Росіяни вдарили дроном по супермаркету в Херсоні: четверо постраждалих

Ввечері 2 травня російські загарбники вдарили дроном по супермаркету у Дніпровському районі Херсона. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілу 

Ворожа атака сталася близько 18:00.

"Через ворожий удар постраждали четверо людей – жінки 57 та 52 роки й чоловіки 54 та 51 рік. Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Усіх потерпілих доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.

Ворог тероризує Херсонщину 

Нагадаємо, що впродовж дня 2 травня російські війська завдавали ударів по Херсону та області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Топ коментарі
можливо зеля попросив кацапів посилити удари, щоб відвести увагу від корупційних скандалів
Херсон страждає. Люди ніяк не захищені.
02.05.2026 20:14 Відповісти
Кацапи - це генетичні садисти.
А генетика - це серйозна наука.
02.05.2026 20:20 Відповісти
Даремно Ви так, про найвеличнійшого... бачите, він навіть санкції ввів, проти Богдана
02.05.2026 22:02 Відповісти
02.05.2026 20:14 Відповісти
02.05.2026 22:02 Відповісти
як ви собі це уявляєте? Просив ***** особисто? Чи через посередників? Як те клопотання надав? Телевоном, телеграмом, цапом чи звичайним кур'єром?
03.05.2026 05:57 Відповісти
Що він привселюдно повідомляє коли нестача високотехнологічних ракет - до цього всі звикли. А ще згадайте двушечку та інші художества, за якими стоїть Портрет
03.05.2026 08:08 Відповісти
А двушку на москву теж в нєвєдєніє відправляли?
03.05.2026 09:10 Відповісти
Кацапи - це генетичні садисти.
А генетика - це серйозна наука.
02.05.2026 20:20 Відповісти
не може того бути Хрущ казав, що генетика взагалі - лженаука
03.05.2026 06:02 Відповісти
А потім його з пагтії виключили.. до тгиндівся))
03.05.2026 08:09 Відповісти
Поки зєльоная пошань тримається влади, поки і кров'ю вмиватимося. Ась цікава інфа:

NUSS: Сказати, що я шокований - не сказати нічого... Вчитайтесь в злиті у простір їх розмови. Цукерман, Іса Ільша та інші люди з орбіти невідомого Вови фактично не приховують: мир для них, це втратити потоки. Ризик втрати контролю над грошима, які заходять від партнерів на оборону. Війна для цього конгломерату не трагедія. І саме тому ми чуємо подібні розмови, не про перемогу, не про безпеку, а про те, що "контракт буде остановлен". Це і є їх суть. Давайте називати речі своїми іменами: коли війна стає джерелом надприбутків для наближених до влади, то це вже не просто аморально, а державна зрада.

03.05.2026 09:29 Відповісти
... зєльоная погань*,
звиняйте, добродії.
03.05.2026 09:30 Відповісти
 
 