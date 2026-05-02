Росіяни вдарили дроном по супермаркету в Херсоні: четверо постраждалих
Ввечері 2 травня російські загарбники вдарили дроном по супермаркету у Дніпровському районі Херсона. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих.
Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки обстрілу
Ворожа атака сталася близько 18:00.
"Через ворожий удар постраждали четверо людей – жінки 57 та 52 роки й чоловіки 54 та 51 рік. Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Усіх потерпілих доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.
Ворог тероризує Херсонщину
Нагадаємо, що впродовж дня 2 травня російські війська завдавали ударів по Херсону та області, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Топ коментарі
+3 Ksenia VB
показати весь коментар02.05.2026 20:14 Відповісти Посилання
+3 Oresta Bartka
показати весь коментар02.05.2026 20:20 Відповісти Посилання
+1 Evgen Karpenko
показати весь коментар02.05.2026 22:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Херсон страждає. Люди ніяк не захищені.
А генетика - це серйозна наука.
NUSS: Сказати, що я шокований - не сказати нічого... Вчитайтесь в злиті у простір їх розмови. Цукерман, Іса Ільша та інші люди з орбіти невідомого Вови фактично не приховують: мир для них, це втратити потоки. Ризик втрати контролю над грошима, які заходять від партнерів на оборону. Війна для цього конгломерату не трагедія. І саме тому ми чуємо подібні розмови, не про перемогу, не про безпеку, а про те, що "контракт буде остановлен". Це і є їх суть. Давайте називати речі своїми іменами: коли війна стає джерелом надприбутків для наближених до влади, то це вже не просто аморально, а державна зрада.
звиняйте, добродії.