Росіяни вдарили дроном по супермаркету в Херсоні: четверо постраждалих

Ввечері 2 травня російські загарбники вдарили дроном по супермаркету у Дніпровському районі Херсона. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілу

Ворожа атака сталася близько 18:00.

"Через ворожий удар постраждали четверо людей – жінки 57 та 52 роки й чоловіки 54 та 51 рік. Вони дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Усіх потерпілих доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.

Ворог тероризує Херсонщину

Нагадаємо, що впродовж дня 2 травня російські війська завдавали ударів по Херсону та області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

