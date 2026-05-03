Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 334 030 человек (+1 080 за сутки), 11 908 танков, 41 193 артиллерийских системы, 24 503 БТР. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 334 030 российских оккупантов.
Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.04.26 ориентировочно составляют:
- Личного состава - около 1 334 030 (+1 080) человек
- танков - 11 908 (+2) шт.
- боевых бронированных машин - 24 503 (+3) шт.
- артиллерийских систем - 41 193 (+76) шт.
- РСЗО - 1 765 (+2) ед.
- средства ПВО - 1 357 (+0) шт.
- самолетов - 435 (+0) шт.
- вертолетов - 352 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов - 1 306 (+12) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 269 813 (+2 224) шт.
- крылатые ракеты - 4 579 (+0) шт.
- корабли / катера - 33 (+0) шт.
- подводные лодки - 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны - 93 556 (+282) шт.
- специальная техника - 4 151 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Де ногу "загубив"?
Серце в мене матиринське, і повір, в мене велике бажання приїхати до тебе на Чернігівщину і повештатись у лісі за грибочками і випити чарчину за "зниктуть наші вороженьки".
Співуча нація - "вороженьки", яб переробив - піуть "нафуй" (за кораблем) московити і засяє сонце.
Камчатка і Курільська гряда як-би трохи не тудой, хоча "початок" саме звідти.
Я так розумію нарцис діментьович Трамп - сіра миша в порівнянні з тобою
І до речі, те що ти називаєш полемікою, більше схоже "на сам дурак".
Вітрольотчики, а я так зрозумів що саме до них ти "ближче", теж можуть капультуватись, але "відстріл" лопастей штатно мінімум 4 секунди, а на таких висотах на яких зараз, та і завжди, літають "мішники" (кашники давно в дефіциті) "зустріч з землею" відбувається ще до того.
Авто з початку року 21 138 од. і дивлячись не темпи їх утилізації за останній тиждень (майже дві тисячі) з впевненістю можна сказати що завтра втрати по авто за весь 24-тий рік (21 345) будуть перевершені (всього 123 дні, третина року - потенційно 60 тисяч за рік, весь 25-тий майже 40 тисяч, навіть "царьска" резинова дупа розірветься на британський прапор)