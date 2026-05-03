Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 334 030 человек (+1 080 за сутки), 11 908 танков, 41 193 артиллерийских системы, 24 503 БТР. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 334 030 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.04.26 ориентировочно составляют:

Личного состава - около 1 334 030 (+1 080) человек

танков - 11 908 (+2) шт.

боевых бронированных машин - 24 503 (+3) шт.

артиллерийских систем - 41 193 (+76) шт.

РСЗО - 1 765 (+2) ед.

средства ПВО - 1 357 (+0) шт.

самолетов - 435 (+0) шт.

вертолетов - 352 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов - 1 306 (+12) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 269 813 (+2 224) шт.

крылатые ракеты - 4 579 (+0) шт.

корабли / катера - 33 (+0) шт.

подводные лодки - 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны - 93 556 (+282) шт.

специальная техника - 4 151 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.