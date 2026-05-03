Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 334 030 человек (+1 080 за сутки), 11 908 танков, 41 193 артиллерийских системы, 24 503 БТР. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 334 030 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.04.26 ориентировочно составляют:

  • Личного состава - около 1 334 030 (+1 080) человек
  • танков - 11 908 (+2) шт.
  • боевых бронированных машин - 24 503 (+3) шт.
  • артиллерийских систем - 41 193 (+76) шт.
  • РСЗО - 1 765 (+2) ед.
  • средства ПВО - 1 357 (+0) шт.
  • самолетов - 435 (+0) шт.
  • вертолетов - 352 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов - 1 306 (+12) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 269 813 (+2 224) шт.
  • крылатые ракеты - 4 579 (+0) шт.
  • корабли / катера - 33 (+0) шт.
  • подводные лодки - 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 93 556 (+282) шт.
  • специальная техника - 4 151 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
03.05.2026 07:19
У реанімації.
03.05.2026 08:09
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
03.05.2026 08:36
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
03.05.2026 07:19 Ответить
Так... По літаках, в "Шаголі" - тиша... Кацапи дуже глибоко "заховали"? На супутникових знімках, видно побиті "борти"... З іншого боку, їх зрозуміть можна - Су-57 - "новяк"... "Абидна, да?" Та й Су34 - не "старенькі", хоч уже й "неодноразово биті"...
03.05.2026 07:23 Ответить
Де літаки ?
03.05.2026 07:25 Ответить
У реанімації.
03.05.2026 08:09 Ответить
Таки будем надеяться в морге
03.05.2026 11:32 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
03.05.2026 08:36 Ответить
Як колишній авіамеханік (в молодості), скажу: "Заморяться" вони, там щось реанімувать"... Особливо, якщо заряди у "Лютих", були осколочно-фугасні... Там, крім обшивки плоскостей та фюзеляжу, побило вузли, агрегати, подірявило трубопроводи, кабельні жгути... А їх же не "латають синьою ізоляційною стрічкою", (пайка одного ШР-64 займає не менше години), а знімають і заміняють іншими... А їх там - КІЛОМЕТРИ!!! А потім, після заміни, всю систему ще й "продзвонювать" треба...
03.05.2026 09:03 Ответить
Там де закінчується дисципліна, розпочинається авіація - не думаю що на болотах щось докорінно змінилось.
03.05.2026 11:11 Ответить
Ти не служив у авіації, і судиш про неї, з точки зору "сухопутчика"... Авіація - один з "найдемократичніших" (якщо можна подібним чином, охарактеризувать армію), видів збройних сил... На це впливає те, що, на відміну від танкового, чи піхотного підрозділу, авіаполк - це "чітка піраміда", вершиною якої є літальний апарат. Якщо застрелить якогось члена екіпажу танка, чи кулеметника взводу - його може замінить інший. А якщо уб'ють водія ЗСЖ ("заправщика спецрідин", чи "кислородчика" ) - у полку будуть ПРОБЛЕМИ...Бо їх - один-два, на весь полк (точніше, бази забезпечення полку). Саме це і створює атмосферу, при якій льотчик змушений буть залежним від простого солдата. Тому, як в Сухопутних військах, об солдата важко "витерти ноги"...
03.05.2026 11:38 Ответить
Ха, ха. Якраз там я служив, а якщо в тебе дименція, то я тобі нагадаю твої ж слова, - "Що ти там робив на тій скелі", остров Ітуруп Курильська гряда
03.05.2026 18:51 Ответить
Судячи по "дименції" - вона, якраз, у тебе... Служив "курком"? Бо найтупіші у авіації, були саме солдати роти охорони...
03.05.2026 18:56 Ответить
Ти це вже озвучував - через день на рімень, це не про мене.
Співуча нація - "вороженьки", яб переробив - піуть "нафуй" (за кораблем) московити і засяє сонце.
03.05.2026 19:24 Ответить
На якій "камчатці" ти "горобцям дулі тикав"? Я дивлюся - тобі "посраться" захотілося, сьогодні... "Не з тої ноги встав..."?
03.05.2026 19:52 Ответить
Та вже "отбой ко сну" на за дві години , прапора починають "бодрствовать", "саламандрую" забита вся каптьорка, ворога потрібно нищити і в боротьбі з зеленим змієм перемогає змій.
Камчатка і Курільська гряда як-би трохи не тудой, хоча "початок" саме звідти.
Я так розумію нарцис діментьович Трамп - сіра миша в порівнянні з тобою
03.05.2026 20:10 Ответить
Я дивлюся (судячи з твого "потоку слововиверження"), ти сьогодні "святкуєш"... Ще я з п'яним не "полемізував... Пошукай собі інший "об'єкт"... У мене немає бажання тобі "підігрувать"...
03.05.2026 20:14 Ответить
Тихої ночі, безпристнастий ти наш. Головне питання, чому на протезі так і не озвучено, проте це простір не афішування таких подробиць.
І до речі, те що ти називаєш полемікою, більше схоже "на сам дурак".
03.05.2026 22:12 Ответить
Пить треба менше...
04.05.2026 02:44 Ответить
Літальний, зміни на летальний і я всеціло з тобою погоджусь, бо є такий вислів : "Збитий льотчик вже не льотчик, аварійний "відстріл" і хребцям манічка, ну поки молодий 30-35 (і вже як мінімум вже майор чи підполковник) ходити ще зможеш, але не літати.
Вітрольотчики, а я так зрозумів що саме до них ти "ближче", теж можуть капультуватись, але "відстріл" лопастей штатно мінімум 4 секунди, а на таких висотах на яких зараз, та і завжди, літають "мішники" (кашники давно в дефіциті) "зустріч з землею" відбувається ще до того.
03.05.2026 19:07 Ответить
О, НРК з'явились у статистиці, при цьому в наземці ніяких зменшень не відбулося, тобто статистика по НРК велась тільки не оприлюднювалася. Таким чином наземка за дві доби травня перевалила за дві тисячі (сататистично).
Авто з початку року 21 138 од. і дивлячись не темпи їх утилізації за останній тиждень (майже дві тисячі) з впевненістю можна сказати що завтра втрати по авто за весь 24-тий рік (21 345) будуть перевершені (всього 123 дні, третина року - потенційно 60 тисяч за рік, весь 25-тий майже 40 тисяч, навіть "царьска" резинова дупа розірветься на британський прапор)
03.05.2026 11:08 Ответить
Новинка в статистиці, нрк.
03.05.2026 12:59 Ответить
 
 