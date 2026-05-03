Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 334 030 осіб (+1 080 за добу), 11 908 танків, 41 193 артсистеми, 24 503 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 334 030 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 334 030 (+1 080) осіб
- танків - 11 908 (+2) од.
- бойових броньованих машин - 24 503 (+3) од.
- артилерійських систем - 41 193 (+76) од.
- РСЗВ - 1 765 (+2) од.
- засоби ППО - 1 357 (+0) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів - 1 306 (+12) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 269 813 (+2 224) од.
- крилаті ракети - 4 579 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 93 556 (+282) од.
- спеціальна техніка - 4 151 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Топ коментарі
+9 Amber
показати весь коментар03.05.2026 07:19 Відповісти Посилання
+8 Iryna LIV #303361
показати весь коментар03.05.2026 08:09 Відповісти Посилання
+7 tarasii smila #448870
показати весь коментар03.05.2026 08:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Де ногу "загубив"?
Серце в мене матиринське, і повір, в мене велике бажання приїхати до тебе на Чернігівщину і повештатись у лісі за грибочками і випити чарчину за "зниктуть наші вороженьки".
Співуча нація - "вороженьки", яб переробив - піуть "нафуй" (за кораблем) московити і засяє сонце.
Камчатка і Курільська гряда як-би трохи не тудой, хоча "початок" саме звідти.
Я так розумію нарцис діментьович Трамп - сіра миша в порівнянні з тобою
І до речі, те що ти називаєш полемікою, більше схоже "на сам дурак".
Вітрольотчики, а я так зрозумів що саме до них ти "ближче", теж можуть капультуватись, але "відстріл" лопастей штатно мінімум 4 секунди, а на таких висотах на яких зараз, та і завжди, літають "мішники" (кашники давно в дефіциті) "зустріч з землею" відбувається ще до того.
Авто з початку року 21 138 од. і дивлячись не темпи їх утилізації за останній тиждень (майже дві тисячі) з впевненістю можна сказати що завтра втрати по авто за весь 24-тий рік (21 345) будуть перевершені (всього 123 дні, третина року - потенційно 60 тисяч за рік, весь 25-тий майже 40 тисяч, навіть "царьска" резинова дупа розірветься на британський прапор)