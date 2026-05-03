Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 334 030 осіб (+1 080 за добу), 11 908 танків, 41 193 артсистеми, 24 503 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 334 030 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 334 030 (+1 080) осіб
  • танків - 11 908 (+2) од.
  • бойових броньованих машин - 24 503 (+3) од.
  • артилерійських систем - 41 193 (+76) од.
  • РСЗВ - 1 765 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 357 (+0) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів - 1 306 (+12) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 269 813 (+2 224) од.
  • крилаті ракети - 4 579 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 93 556 (+282) од.
  • спеціальна техніка - 4 151 (+0) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
03.05.2026 07:19 Відповісти
Так... По літаках, в "Шаголі" - тиша... Кацапи дуже глибоко "заховали"? На супутникових знімках, видно побиті "борти"... З іншого боку, їх зрозуміть можна - Су-57 - "новяк"... "Абидна, да?" Та й Су34 - не "старенькі", хоч уже й "неодноразово биті"...
03.05.2026 07:23 Відповісти
Де літаки ?
03.05.2026 07:25 Відповісти
У реанімації.
03.05.2026 08:09 Відповісти
Таки будем надеяться в морге
03.05.2026 11:32 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
03.05.2026 08:36 Відповісти
Як колишній авіамеханік (в молодості), скажу: "Заморяться" вони, там щось реанімувать"... Особливо, якщо заряди у "Лютих", були осколочно-фугасні... Там, крім обшивки плоскостей та фюзеляжу, побило вузли, агрегати, подірявило трубопроводи, кабельні жгути... А їх же не "латають синьою ізоляційною стрічкою", (пайка одного ШР-64 займає не менше години), а знімають і заміняють іншими... А їх там - КІЛОМЕТРИ!!! А потім, після заміни, всю систему ще й "продзвонювать" треба...
03.05.2026 09:03 Відповісти
Там де закінчується дисципліна, розпочинається авіація - не думаю що на болотах щось докорінно змінилось.
03.05.2026 11:11 Відповісти
Ти не служив у авіації, і судиш про неї, з точки зору "сухопутчика"... Авіація - один з "найдемократичніших" (якщо можна подібним чином, охарактеризувать армію), видів збройних сил... На це впливає те, що, на відміну від танкового, чи піхотного підрозділу, авіаполк - це "чітка піраміда", вершиною якої є літальний апарат. Якщо застрелить якогось члена екіпажу танка, чи кулеметника взводу - його може замінить інший. А якщо уб'ють водія ЗСЖ ("заправщика спецрідин", чи "кислородчика" ) - у полку будуть ПРОБЛЕМИ...Бо їх - один-два, на весь полк (точніше, бази забезпечення полку). Саме це і створює атмосферу, при якій льотчик змушений буть залежним від простого солдата. Тому, як в Сухопутних військах, об солдата важко "витерти ноги"...
03.05.2026 11:38 Відповісти
Ха, ха. Якраз там я служив, а якщо в тебе дименція, то я тобі нагадаю твої ж слова, - "Що ти там робив на тій скелі", остров Ітуруп Курильська гряда
03.05.2026 18:51 Відповісти
Судячи по "дименції" - вона, якраз, у тебе... Служив "курком"? Бо найтупіші у авіації, були саме солдати роти охорони...
03.05.2026 18:56 Відповісти
Ти це вже озвучував - через день на рімень, це не про мене.
Де ногу "загубив"?
Серце в мене матиринське, і повір, в мене велике бажання приїхати до тебе на Чернігівщину і повештатись у лісі за грибочками і випити чарчину за "зниктуть наші вороженьки".
Співуча нація - "вороженьки", яб переробив - піуть "нафуй" (за кораблем) московити і засяє сонце.
03.05.2026 19:24 Відповісти
На якій "камчатці" ти "горобцям дулі тикав"? Я дивлюся - тобі "посраться" захотілося, сьогодні... "Не з тої ноги встав..."?
03.05.2026 19:52 Відповісти
Та вже "отбой ко сну" на за дві години , прапора починають "бодрствовать", "саламандрую" забита вся каптьорка, ворога потрібно нищити і в боротьбі з зеленим змієм перемогає змій.
Камчатка і Курільська гряда як-би трохи не тудой, хоча "початок" саме звідти.
Я так розумію нарцис діментьович Трамп - сіра миша в порівнянні з тобою
03.05.2026 20:10 Відповісти
Я дивлюся (судячи з твого "потоку слововиверження"), ти сьогодні "святкуєш"... Ще я з п'яним не "полемізував... Пошукай собі інший "об'єкт"... У мене немає бажання тобі "підігрувать"...
03.05.2026 20:14 Відповісти
Тихої ночі, безпристнастий ти наш. Головне питання, чому на протезі так і не озвучено, проте це простір не афішування таких подробиць.
І до речі, те що ти називаєш полемікою, більше схоже "на сам дурак".
03.05.2026 22:12 Відповісти
Пить треба менше...
04.05.2026 02:44 Відповісти
Літальний, зміни на летальний і я всеціло з тобою погоджусь, бо є такий вислів : "Збитий льотчик вже не льотчик, аварійний "відстріл" і хребцям манічка, ну поки молодий 30-35 (і вже як мінімум вже майор чи підполковник) ходити ще зможеш, але не літати.
Вітрольотчики, а я так зрозумів що саме до них ти "ближче", теж можуть капультуватись, але "відстріл" лопастей штатно мінімум 4 секунди, а на таких висотах на яких зараз, та і завжди, літають "мішники" (кашники давно в дефіциті) "зустріч з землею" відбувається ще до того.
03.05.2026 19:07 Відповісти
О, НРК з'явились у статистиці, при цьому в наземці ніяких зменшень не відбулося, тобто статистика по НРК велась тільки не оприлюднювалася. Таким чином наземка за дві доби травня перевалила за дві тисячі (сататистично).
Авто з початку року 21 138 од. і дивлячись не темпи їх утилізації за останній тиждень (майже дві тисячі) з впевненістю можна сказати що завтра втрати по авто за весь 24-тий рік (21 345) будуть перевершені (всього 123 дні, третина року - потенційно 60 тисяч за рік, весь 25-тий майже 40 тисяч, навіть "царьска" резинова дупа розірветься на британський прапор)
03.05.2026 11:08 Відповісти
Новинка в статистиці, нрк.
03.05.2026 12:59 Відповісти
 
 