Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 334 030 осіб (+1 080 за добу), 11 908 танків, 41 193 артсистеми, 24 503 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 334 030 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.04.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 334 030 (+1 080) осіб

танків - 11 908 (+2) од.

бойових броньованих машин - 24 503 (+3) од.

артилерійських систем - 41 193 (+76) од.

РСЗВ - 1 765 (+2) од.

засоби ППО - 1 357 (+0) од.

літаків - 435 (+0) од.

гелікоптерів - 352 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів - 1 306 (+12) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 269 813 (+2 224) од.

крилаті ракети - 4 579 (+0) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 93 556 (+282) од.

спеціальна техніка - 4 151 (+0) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.