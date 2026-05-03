Россияне атакуют беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером в воскресенье, 3 мая, российские войска запустили ударные беспилотники для нанесения ударов по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов 

Новые группы БПЛА из Сумской области в сторону Черниговской и Полтавской областей, - сообщалось в 15:58.

БПЛА в направлении Кременчуга, - сообщалось в 16:02.

В 17:00 ВВС сообщили:

Черкасская область: БПЛА в направлении Смилы. Группа БПЛА курсом на Чернигов. Новые группы БПЛА через Сумскую область в сторону Черниговской и Полтавской областей.

Киевская область: БПЛА курсом на Березань, - сообщалось в 17:13.

Киевская область: группа БПЛА в направлении Белой Церкви, - сообщалось в 17:24.

Обновление

В 18:02 ВС сообщили:

Житомирщина: БпЛА по направлению на Коростень.

Черниговщина: БПЛА курсом на Гончаровское, Мену, Козелец.

Полтавщина: БПЛА мимо Пирятина в направлении Черкасщины.

В 18:32 ВС сообщили:

Полтавщина: группа БПЛА мимо Заводского, курс юго-западный.

Житомирщина: БПЛА в направлении Звягеля.

  • Группа БПЛА в направлении Кривого Рога, - сообщалось в 21:15.
  • БПЛА курсом на Сумы, - сообщалось в 21:46.

Обновление

В 22:31 ВС сообщили:

  • Группы БПЛА через Херсон курсом на Николаевщину.
  • БПЛА на Запорожье.

БПЛА в направлении Николаева/Баштанки, - сообщалось в 22:51.

Группа БПЛА курсом на Вознесенск, - сообщалось в 23:15.

Кацапи , здохніть вже на своїх болотах ,
та дайте Українцям спокій 😡
03.05.2026 18:03 Ответить
03.05.2026 18:31 Ответить
Дуже влучно сказано в цій листівці про москальню кляту 👍🏼👍🏼👍🏼
03.05.2026 19:36 Ответить
Головне,щоб на 9 травня Україна не турбувала Рашу! Я вірно розумію поточний момент*?
03.05.2026 19:26 Ответить
Не росіяни, а рашисти-неонацисти!!!@@@.
03.05.2026 19:53 Ответить
А росіяни це хто?
03.05.2026 22:03 Ответить
Росіяни?! Це що?! Є підори, які нас вбивають, але в заголовках росіяни!!!
03.05.2026 23:36 Ответить
"пдрси, сер. звичайні рашистські пдрси"
04.05.2026 01:42 Ответить
 
 