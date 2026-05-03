Россияне атакуют беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером в воскресенье, 3 мая, российские войска запустили ударные беспилотники для нанесения ударов по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
Новые группы БПЛА из Сумской области в сторону Черниговской и Полтавской областей, - сообщалось в 15:58.
БПЛА в направлении Кременчуга, - сообщалось в 16:02.
В 17:00 ВВС сообщили:
Черкасская область: БПЛА в направлении Смилы. Группа БПЛА курсом на Чернигов. Новые группы БПЛА через Сумскую область в сторону Черниговской и Полтавской областей.
Киевская область: БПЛА курсом на Березань, - сообщалось в 17:13.
Киевская область: группа БПЛА в направлении Белой Церкви, - сообщалось в 17:24.
Обновление
В 18:02 ВС сообщили:
Житомирщина: БпЛА по направлению на Коростень.
Черниговщина: БПЛА курсом на Гончаровское, Мену, Козелец.
Полтавщина: БПЛА мимо Пирятина в направлении Черкасщины.
В 18:32 ВС сообщили:
Полтавщина: группа БПЛА мимо Заводского, курс юго-западный.
Житомирщина: БПЛА в направлении Звягеля.
- Группа БПЛА в направлении Кривого Рога, - сообщалось в 21:15.
- БПЛА курсом на Сумы, - сообщалось в 21:46.
Обновление
В 22:31 ВС сообщили:
- Группы БПЛА через Херсон курсом на Николаевщину.
- БПЛА на Запорожье.
БПЛА в направлении Николаева/Баштанки, - сообщалось в 22:51.
Группа БПЛА курсом на Вознесенск, - сообщалось в 23:15.
та дайте Українцям спокій 😡