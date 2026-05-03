Росіяни атакують безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Під вечір неділі, 3 травня, російські війська запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Рух ворожих дронів 

Нові групи БпЛА із Сумщини в бік Чернігівської та Полтавської областей, - повідомлялося о 15:58.

БпЛА в напрямку Кременчука, - повідомлялося о 16:02.

О 17:00 ПС повідомили:

Черкащина: БпЛА в напрямку Сміли. Група БпЛА курсом на Чернігів. Нові групи БпЛА через Сумщину у бік Чернігівщини, Полтавщини.

Київщина: БпЛА курсом на Березань, - повідомлялося о 17:13.

Київщина: група БпЛА в напрямку Білої Церкви, - повідомлялося о 17:24.

Оновлення

О 18:02 ПС повідомили:

  • Житомирщина: БпЛА в напрямку Коростеня.
  • Чернігівщина: БпЛА курсом на Гончарівське, Мену, Козелець.
  • Полтавщина: БпЛА повз Пирятин в напрямку Черкащини.

О 18:32 ПС повідомили:

Полтавщина: група БпЛА повз Заводське, курс південно-західний.

Житомирщина: БпЛА в напрямку Звягеля.

  • Група БпЛА в напрямку Кривого Рогу, - повідомлялося о 21:15.
  • БпЛА курсом на Суми, - повідомлялося о 21:46. 

Оновлення

О 22:31 ПС повідомили:

  • Групи БпЛА через Херсонщину курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА в напрямку Запоріжжя.

БпЛА в напрямку Миколаєва/Баштанки, - повідомлялося о 22:51.

Група БпЛА курсом на Вознесенськ, - повідомлялося о 23:15. 

Київщина: БпЛА в напрямку Броварів, - повідомлялося о 23:43. 

Оновлення

Декілька груп БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня, - повідомляється о 00:21.

Сумщина: БпЛА в напрямку Шостки, - повідомляється о 00:47.

Група БпЛА курсом на Запоріжжя, - повідомляється о 01:13.

Кацапи , здохніть вже на своїх болотах ,
та дайте Українцям спокій 😡
03.05.2026 18:03 Відповісти
03.05.2026 18:31 Відповісти
Дуже влучно сказано в цій листівці про москальню кляту 👍🏼👍🏼👍🏼
03.05.2026 19:36 Відповісти
Головне,щоб на 9 травня Україна не турбувала Рашу! Я вірно розумію поточний момент*?
03.05.2026 19:26 Відповісти
Не росіяни, а рашисти-неонацисти!!!@@@.
03.05.2026 19:53 Відповісти
А росіяни це хто?
03.05.2026 22:03 Відповісти
Росіяни?! Це що?! Є підори, які нас вбивають, але в заголовках росіяни!!!
03.05.2026 23:36 Відповісти
"пдрси, сер. звичайні рашистські пдрси"
04.05.2026 01:42 Відповісти
 
 