Росіяни атакують безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Під вечір неділі, 3 травня, російські війська запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
Нові групи БпЛА із Сумщини в бік Чернігівської та Полтавської областей, - повідомлялося о 15:58.
БпЛА в напрямку Кременчука, - повідомлялося о 16:02.
О 17:00 ПС повідомили:
Черкащина: БпЛА в напрямку Сміли. Група БпЛА курсом на Чернігів. Нові групи БпЛА через Сумщину у бік Чернігівщини, Полтавщини.
Київщина: БпЛА курсом на Березань, - повідомлялося о 17:13.
Київщина: група БпЛА в напрямку Білої Церкви, - повідомлялося о 17:24.
Оновлення
О 18:02 ПС повідомили:
- Житомирщина: БпЛА в напрямку Коростеня.
- Чернігівщина: БпЛА курсом на Гончарівське, Мену, Козелець.
- Полтавщина: БпЛА повз Пирятин в напрямку Черкащини.
О 18:32 ПС повідомили:
Полтавщина: група БпЛА повз Заводське, курс південно-західний.
Житомирщина: БпЛА в напрямку Звягеля.
- Група БпЛА в напрямку Кривого Рогу, - повідомлялося о 21:15.
- БпЛА курсом на Суми, - повідомлялося о 21:46.
Оновлення
О 22:31 ПС повідомили:
- Групи БпЛА через Херсонщину курсом на Миколаївщину.
- БпЛА в напрямку Запоріжжя.
БпЛА в напрямку Миколаєва/Баштанки, - повідомлялося о 22:51.
Група БпЛА курсом на Вознесенськ, - повідомлялося о 23:15.
Київщина: БпЛА в напрямку Броварів, - повідомлялося о 23:43.
Оновлення
Декілька груп БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня, - повідомляється о 00:21.
Сумщина: БпЛА в напрямку Шостки, - повідомляється о 00:47.
Група БпЛА курсом на Запоріжжя, - повідомляється о 01:13.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
та дайте Українцям спокій 😡