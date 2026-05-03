Росіяни атакують безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Під вечір неділі, 3 травня, російські війська запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

Нові групи БпЛА із Сумщини в бік Чернігівської та Полтавської областей, - повідомлялося о 15:58.

БпЛА в напрямку Кременчука, - повідомлялося о 16:02.

О 17:00 ПС повідомили:

Черкащина: БпЛА в напрямку Сміли. Група БпЛА курсом на Чернігів. Нові групи БпЛА через Сумщину у бік Чернігівщини, Полтавщини.

Київщина: БпЛА курсом на Березань, - повідомлялося о 17:13.

Київщина: група БпЛА в напрямку Білої Церкви, - повідомлялося о 17:24.

Оновлення

О 18:02 ПС повідомили:

Житомирщина: БпЛА в напрямку Коростеня.

Чернігівщина: БпЛА курсом на Гончарівське, Мену, Козелець.

Полтавщина: БпЛА повз Пирятин в напрямку Черкащини.

О 18:32 ПС повідомили:

Полтавщина: група БпЛА повз Заводське, курс південно-західний.

Житомирщина: БпЛА в напрямку Звягеля.

Група БпЛА в напрямку Кривого Рогу, - повідомлялося о 21:15.

БпЛА курсом на Суми, - повідомлялося о 21:46.

Оновлення

О 22:31 ПС повідомили:

Групи БпЛА через Херсонщину курсом на Миколаївщину.

БпЛА в напрямку Запоріжжя.

БпЛА в напрямку Миколаєва/Баштанки, - повідомлялося о 22:51.

Група БпЛА курсом на Вознесенськ, - повідомлялося о 23:15.

Київщина: БпЛА в напрямку Броварів, - повідомлялося о 23:43.

Оновлення

Декілька груп БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня, - повідомляється о 00:21.

Сумщина: БпЛА в напрямку Шостки, - повідомляється о 00:47.

Група БпЛА курсом на Запоріжжя, - повідомляється о 01:13.

