Сутки в Запорожской области: в результате массированных ударов ранены 11 человек, среди них дети

Российские войска нанесли 868 ударов по Запорожской области за сутки. Пострадали дети и взрослые, подверглись атакам десятки населенных пунктов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

"Двое детей и 9 взрослых получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район", - говорится в сообщении.

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 30 авиаударов по Новониколаевке, Камышевахе, Заречному, Таврийскому, Юрковке, Листовке, Лесному, Барвиновке, Одаровке, Григоровке, Новорозовке, Рождественке, Орехове, Гуляйпольском, Воздвижке, Любицком, Омельнике, Верхней Терсе, Копанях, Цветковом, Преображенке, Егоровке и Ровном.

630 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новониколаевку, Кушугум, Малокатериновку, Розумовку, Нижнюю Хортицу, Счастливое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Горкое, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Святопетровку, Цветкове и Еленокстантиновку.

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Зафиксировано 6 обстрелов из РСЗО по Зализнычному, Щербакам и Чаривному.

202 артиллерийских удара пришлись на Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Горькое, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку.

