Оккупанты ударили по Запорожью: количество пострадавших возросло до 9, среди них - дети. ФОТОрепортаж (обновлено)

До девяти выросло количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

"Вражеский удар по Запорожью вызвал пожар в гаражных помещениях. На месте работают соответствующие службы, территорию обследуют", - сообщил Федоров в 17:13.

Впоследствии он сообщил, что в результате атаки врага есть раненые.

По уточненной информации, пять человек получили осколочные ранения. Среди них - 12-летняя девочка.

Обновленная информация

Впоследствии Федоров сообщил, что в Запорожье количество раненых в результате вражеской атаки возросло до девяти.

"Уже девять раненых, среди них - двухлетний ребенок, увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Из-за беспилотников, запущенных россией по областному центру, пострадали запорожцы в возрасте от 2 до 67 лет", - говорится в сообщении.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

атака на Запоріжжя

