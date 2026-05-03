Оккупанты ударили по Запорожью: количество пострадавших возросло до 9, среди них - дети. ФОТОрепортаж (обновлено)
До девяти выросло количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"Вражеский удар по Запорожью вызвал пожар в гаражных помещениях. На месте работают соответствующие службы, территорию обследуют", - сообщил Федоров в 17:13.
Впоследствии он сообщил, что в результате атаки врага есть раненые.
По уточненной информации, пять человек получили осколочные ранения. Среди них - 12-летняя девочка.
Обновленная информация
Впоследствии Федоров сообщил, что в Запорожье количество раненых в результате вражеской атаки возросло до девяти.
"Уже девять раненых, среди них - двухлетний ребенок, увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Из-за беспилотников, запущенных россией по областному центру, пострадали запорожцы в возрасте от 2 до 67 лет", - говорится в сообщении.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
