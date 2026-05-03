Окупанти вдарили по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 9, серед них – діти. ФОТОрепортаж (оновлено)

До девʼяти зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки

"Ворожий удар по Запоріжжю спричинив пожежу в гаражних приміщеннях. На місці працюють відповідні служби, територію обстежують", - повідомив Федоров о 17:13.

Згодом він повідомив, що внаслідок атаки ворога є поранені.

За уточненою інформацією, п’ятеро людей зазнали осколкових поранень. Серед них - 12-річна дівчинка.

Оновлена інформація

Згодом Федоров повідомив, що у Запоріжжі кількість поранених унаслідок ворожої атаки зросла до девʼяти.

"Вже дев'ять поранених, серед них дворічна дитина - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Через безпілотники, запущені росією по обласному центру, постраждали запоріжці віком від 2 до 67 років", - сказано в повідомленні.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

