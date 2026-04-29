УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9284 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Запоріжжя
497 0

Доба на Запоріжжі: під ударами понад 40 населених пунктів, є поранені і руйнування. ФОТО

Три людини дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли за добу

Як зазначається, впродовж доби окупанти завдали 833 удари по 43 населених пунктах Запорізької області.

  • Війська ПФ здійснили 20 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Зарічному, Зеленій Діброві, Любицькому, Новоолександрівці, Таврійському, Оріхову, Гуляйпільському, Воздвижівці, Долинці, Рівному, Чарівному, Зеленому та Микільському.
  • 540 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Новоолександрівку, Листівку, Біленьке, Ясну Поляну, Веселянку, Григорівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Лук'янівське, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Тимошівку та Верхню Терсу.
  • Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Малій Токмачці, Чарівному, Новоандріївці та Гуляйпільському.
  • 267 артударів прийшлися по Степногірську, Степовому, Приморському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Святопетрівці.

Наслідки

Надійшло 51 повідомлення про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури.

Обстріл Запоріжжя

Автор: 

Запоріжжя (2529) обстріл (33685) Запорізька область (4812) Запорізький район (529)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 