Доба на Запоріжжі: під ударами понад 40 населених пунктів, є поранені і руйнування. ФОТО
Три людини дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли за добу
Як зазначається, впродовж доби окупанти завдали 833 удари по 43 населених пунктах Запорізької області.
- Війська ПФ здійснили 20 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Зарічному, Зеленій Діброві, Любицькому, Новоолександрівці, Таврійському, Оріхову, Гуляйпільському, Воздвижівці, Долинці, Рівному, Чарівному, Зеленому та Микільському.
- 540 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Новоолександрівку, Листівку, Біленьке, Ясну Поляну, Веселянку, Григорівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Лук'янівське, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Тимошівку та Верхню Терсу.
- Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Малій Токмачці, Чарівному, Новоандріївці та Гуляйпільському.
- 267 артударів прийшлися по Степногірську, Степовому, Приморському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Святопетрівці.
Наслідки
Надійшло 51 повідомлення про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
