Сутки в Запорожской области: под ударами более 40 населенных пунктов, есть раненые и разрушения. ФОТО

Три человека получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы за сутки

Как отмечается, за сутки оккупанты нанесли 833 удара по 43 населенным пунктам Запорожской области.

Войска ПФ нанесли 20 авиационных ударов по Малокатериновке, Заречному, Зеленой Диброве, Любицкому, Новоалександровке, Таврийскому, Орехову, Гуляйпольскому, Воздвижке, Долинке, Ровному, Чаривному, Зеленому и Никольскому.

540 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Камышеваху, Новоалександровку, Листовку, Беленькое, Ясную Поляну, Веселянку, Григоровку, Таврийское, Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Лукьяновское, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Горькое, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Святопетровку, Еленоконстантиновку, Цветковое, Тимошовку и Верхнюю Терсу.

Зафиксировано 6 обстрелов из РСЗО по Малой Токмачке, Чаривному, Новоандреевке и Гуляйпольскому.

267 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Степовое, Приморское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Горькое, Гуляйпольское, Староукраинку и Святопетровку.

Последствия

Поступило 51 сообщение о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

