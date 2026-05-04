Доба на Запоріжжі: через масовані удари поранено 11 людей, серед них діти

Російські війська завдали 868 ударів по Запорізькій області за добу. Постраждали діти та дорослі, атаковано десятки населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Двоє дітей та 9 дорослих дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район", - йдеться в повідомленні.

Авіаудари та атаки БпЛА

Війська рф здійснили 30 авіаційних ударів по Новомиколаївці, Комишувасі, Зарічному, Таврійському, Юрківці, Листівці, Лісному, Барвинівці, Одарівці, Григорівці, Новорозівці, Різдвянці, Оріхову, Гуляйпільському, Воздвижівці, Любицькому, Омельнику, Верхній Терсі, Копанях, Цвітковому, Преображенці, Єгорівці та Рівному.

630 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Кушугум, Малокатеринівку, Розумівку, Нижню Хортицю, Щасливе, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове та Оленокостянтинівку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 9, серед них – діти. ФОТОрепортаж (оновлено)

Обстріли з РСЗВ та артилерії

Зафіксовано 6 обстрілів з РСЗВ по Залізничному, Щербаках та Чарівному.

202 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Запоріжжі: під ударами РФ 42 населені пункти, 2 людини загинули, серед поранених дитина. ФОТО