Доба на Запоріжжі: під ударами РФ 42 населені пункти, 2 людини загинули, серед поранених дитина. ФОТО

Дві людини загинули, ще пʼятеро дістали поранення, серед них дитина, внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, впродовж доби окупанти завдали 839 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області.

Обстріли за добу

Війська РФ здійснили 22 авіаційні удари по Новомиколаївці, Комишувасі, Зарічному, Новоолександрівці, Юрківці, Таврійському, Оріхову, Гуляйпільському, Воздвижівці, Любицькому, Омельнику, Широкому, Зірниці, Верхній Терсі, Копанях та Микільському.

596 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Балабине, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове та Оленокостянтинівку.

Зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Малій Токмачці, Чарівному та Гуляйпільському.

217 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Святопетрівці.

Наслідки

За даними ОВА, надійшло 104 повідомлення про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури.

