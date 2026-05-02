Ворог атакував Новоолександрівку на Запоріжжі: одна людина загинула, двоє поранені, зокрема 7-річна дитина. ФОТО
Сьогодні, 2 травня, російські війська завдали ударів КАБами по Запорізькому району Запорізької області, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, ворог атакував Новоолександрівку.
Зруйновані кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджене житло поруч з епіцентром атаки.
Жертви атаки
Унаслідок ударів загинув 55-річний чоловік.
Дістали поранення 7-річна дівчинка та 77-річний чоловік. Медики надають пораненим необхідну допомогу.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що вдень 2 травня війська РФ убили 62-річну жінку в Таврійському на Запоріжжі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль