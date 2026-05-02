Ворог атакував Новоолександрівку на Запоріжжі: одна людина загинула, двоє поранені, зокрема 7-річна дитина. ФОТО

Сьогодні, 2 травня, російські війська завдали ударів КАБами по Запорізькому району Запорізької області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, ворог атакував Новоолександрівку.

Зруйновані кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджене житло поруч з епіцентром атаки.

Жертви атаки

Унаслідок ударів загинув 55-річний чоловік.

Дістали поранення 7-річна дівчинка та 77-річний чоловік. Медики надають пораненим необхідну допомогу.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що вдень 2 травня війська РФ убили 62-річну жінку в Таврійському на Запоріжжі.