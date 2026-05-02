Враг атаковал Новоалександровку на Запорожье: один человек погиб, двое ранены, в том числе 7-летний ребенок. ФОТО

Сегодня, 2 мая, российские войска нанесли удары КАБами по Запорожскому району Запорожской области, вследствие чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, враг атаковал Новоалександровку.

Разрушены несколько частных домов. Взрывной волной повреждено жилье рядом с эпицентром атаки.

Жертвы атаки

Вследствие ударов погиб 55-летний мужчина.

Получили ранения 7-летняя девочка и 77-летний мужчина. Медики оказывают раненым необходимую помощь.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что днем 2 мая войска РФ убили 62-летнюю женщину в Таврическом на Запорожье.