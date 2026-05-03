Сутки в Запорожской области: под ударами РФ 42 населенных пункта, 2 человека погибли, среди раненых ребенок. ФОТО

Два человека погибли, ещё пятеро получили ранения, в том числе один ребёнок, в результате вражеских атак по Запорожскому району.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за сутки оккупанты нанесли 839 ударов по 42 населенным пунктам Запорожской области.

Обстрелы за сутки

Войска РФ нанесли 22 авиаудара по Новониколаевке, Камышевахе, Заречному, Новоалександровке, Юрковке, Таврийскому, Орехову, Гуляйпольскому, Воздвижке, Любицкому, Омельнику, Широкому, Зирнице, Верхней Терсе, Копаням и Никольскому.

596 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новониколаевку, Балабино, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Горькое, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Святопетровку, Цветковое и Еленокстантиновку.

Зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Малой Токмачке, Чаривному и Гуляйпольскому.

217 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Горькое, Гуляйпольское, Староукраинкеу и Святопетровку.

Последствия

По данным ОВА, поступило 104 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

