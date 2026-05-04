Новости Сотрудничество в оборонной промышленности Украины и ЕС
Украина может производить все для защиты неба. Технологии предлагаем Европе, - Зеленский

Украина предлагает Европе совместно производить вооружение

Президент Владимир Зеленский призвал Европу двигаться вместе к совместному производству в сфере обороны.

Об этом глава государства заявил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Нам нужны эти пакеты, пакеты PURL, и они помогут нам защититься от ракет. Украина может производить все, что необходимо для того, чтобы в дальнейшем защищаться самостоятельно, чтобы защищаться от баллистических атак, от ракет", - сказал он.

Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает Европе свои дронные технологии, чтобы объединить усилия.

Также Украина заинтересована в том, чтобы в Европе была хорошая защита от дронов в воздухе, на земле и в море.

"Совместное производство, совместная защита, давайте двигаться и к этому", - подытожил он.

Топ комментарии
+13
"Дяденька ЄС, купи кірпічЬ " (нила Оманська Гнида ******** макети фламінгів)
показать весь комментарий
04.05.2026 13:42 Ответить
+10
"може" і "виготовляє" (вже) - це принципово різні ситуації
показать весь комментарий
04.05.2026 13:41 Ответить
+10
це воно про хфламинго миндича мабудь....ну то так европейські гроші на цьому вже вкрали вкрадуть і ще...
показать весь комментарий
04.05.2026 13:44 Ответить
Двадцятивосьмипроцентний...
показать весь комментарий
04.05.2026 13:39 Ответить
це лише "офіційні" цифри..
показать весь комментарий
04.05.2026 13:48 Ответить
Офіційнодвадцятивосьмипроцентний.
показать весь комментарий
04.05.2026 14:00 Ответить
краще вказали скільки його ненавидять....
показать весь комментарий
04.05.2026 14:17 Ответить
Операція *Зелений фламінго* почалася і Бубон просить деньгі вперьод а стулья потом.
показать весь комментарий
04.05.2026 13:47 Ответить
Україна може виготовляти все, що необхідно для того, щоб надалі захищатися самостійно, щоб захищатися від балістичних атак, від ракет", - сказав він.Так чому ж за "зезедента" з 2019 року Україна цього самостійно не випускає???
показать весь комментарий
04.05.2026 13:48 Ответить
Для забезпечення дієвого ППО в Україні зобов'язана пройти ДІЄВА люстрація серед мафіозних кабміндічів в органах державної влади (КМУ та ЦОВВ), ВРУ, судівських, ГПУ ДБР і СБУ !!!
Бо буде горе, як і у 2019 році!! ******, на це Оманських і веде….
показать весь комментарий
04.05.2026 13:52 Ответить
І у підтвердження слів цього шлемазала - вчора так два іскандери в'ї....ли по місту шо землею пішла луна мов після землетрусу. Воно закриє комусь небо - европейці, він краде, разом з своїми власниками кв95, всі ваші гроші і ніхріна не робить для захисту України. Ну,воно ж давно сказало - Я(він) не лох. Скіки ви будете давати гроші цій банді сіоністів.
показать весь комментарий
04.05.2026 13:55 Ответить
"Нам потрібні ці пакети" 😂
показать весь комментарий
04.05.2026 13:55 Ответить
І де воно? Сьогодні знов «захищене небо» дозволило рашисто фашистам вбити людей, ранити дітей.😡😡😡
показать весь комментарий
04.05.2026 13:56 Ответить
💬 Атака балістикою по Мерефі, Харківщина 04.05.26.

Влучання у територію СТО.
Відомо про 4 загиблих людей.
Поранено 16 осіб.

На місці працюють усі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.

@war_monitor
показать весь комментарий
04.05.2026 14:20 Ответить
90 млрд. Іполит Матвійович озирнувся. Діамантовий дим тримався під стелею. Перли намиста котилися столом і стрибали по підлозі. Дорогоцінний міраж приголомшував кімнату.
показать весь комментарий
04.05.2026 13:59 Ответить
Да ладно . Миндич с Цукерманом столько баьла не освоят. В прошлом году три тыщи ракет уже сделали ? В этом году , вон баллистики тысяч двадцать запросто сделают . Тут надо просто верить
показать весь комментарий
04.05.2026 13:59 Ответить
Оце так видав. Ідіот для України коли вже буде КІЛЬЕНЬ баран тупий
показать весь комментарий
04.05.2026 14:01 Ответить
І проти балістики теж захист робимо?
показать весь комментарий
04.05.2026 14:05 Ответить
Потужний додаток до суфлеру.

показать весь комментарий
04.05.2026 14:39 Ответить
"Может" все. Не производятся ЗРК большой, средней и малой дальности, а также ПЗРК. Не производятся ЗСУ по тиру "Гепард", "Тунгуска", "Шилка", малая зенитная артиллерия( ЗУ-23, ЗПУ-1, ЗПУ-2). Зегевара в очередной раз мощно задвинул, но все збс.
показать весь комментарий
04.05.2026 14:42 Ответить
Жалюгідна непотріб таляпає язиком !!!
показать весь комментарий
04.05.2026 14:58 Ответить
Клоун давай спочатку за своїх міндічів скільки відкат їм 40 чи 50 відсотків
показать весь комментарий
04.05.2026 15:15 Ответить
Нам нужна помощь, но мы можем сами. Наверное просто не хотим, да? Оно вообще хоть иногда пытается вникнуть в смысл своего словесного поноса?
показать весь комментарий
04.05.2026 15:32 Ответить
Так пропонують компанії а не особисто ти, ти до якого місця тут?
показать весь комментарий
04.05.2026 15:33 Ответить
запроданець оманський.
показать весь комментарий
04.05.2026 15:33 Ответить
Комічні кораблі бороздять простори кварталу.
показать весь комментарий
04.05.2026 15:39 Ответить
 
 