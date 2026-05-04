Украина может производить все для защиты неба. Технологии предлагаем Европе, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал Европу двигаться вместе к совместному производству в сфере обороны.

Об этом глава государства заявил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Нам нужны эти пакеты, пакеты PURL, и они помогут нам защититься от ракет. Украина может производить все, что необходимо для того, чтобы в дальнейшем защищаться самостоятельно, чтобы защищаться от баллистических атак, от ракет", - сказал он.

Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает Европе свои дронные технологии, чтобы объединить усилия.

Также Украина заинтересована в том, чтобы в Европе была хорошая защита от дронов в воздухе, на земле и в море.

"Совместное производство, совместная защита, давайте двигаться и к этому", - подытожил он.

