Украина может производить все для защиты неба. Технологии предлагаем Европе, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал Европу двигаться вместе к совместному производству в сфере обороны.
Об этом глава государства заявил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нам нужны эти пакеты, пакеты PURL, и они помогут нам защититься от ракет. Украина может производить все, что необходимо для того, чтобы в дальнейшем защищаться самостоятельно, чтобы защищаться от баллистических атак, от ракет", - сказал он.
Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает Европе свои дронные технологии, чтобы объединить усилия.
Также Украина заинтересована в том, чтобы в Европе была хорошая защита от дронов в воздухе, на земле и в море.
"Совместное производство, совместная защита, давайте двигаться и к этому", - подытожил он.
Влучання у територію СТО.
Відомо про 4 загиблих людей.
Поранено 16 осіб.
На місці працюють усі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.
