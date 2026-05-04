Новини Співпраця в оборонній промисловості України та ЄС
Україна може виготовляти все для захисту неба. Технології пропонуємо Європі, - Зеленський

Україна пропонує Європі разом виготовляти озброєння

Президент Володимир Зеленський закликав Європу рухатися разом до спільного виробництва у сфері оборони.

Про це глава держави заявив на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Нам потрібні ці пакети, пакети PURL, і вони допоможуть нам для захисту від ракет. Україна може виготовляти все, що необхідно для того, щоб надалі захищатися самостійно, щоб захищатися від балістичних атак, від ракет", - сказав він.

Зеленський зауважив, що сьогодні Україна пропонує Європі свої дронові технології, щоб об'єднати зусилля.

Також Україна зацікавлено у тому, щоб в Європі був гарний захист від дронів у повітрі, на землі та в морі.

"Спільне виробництво, спільний захист, рухаймося також до цього", - підсумував він.

Європа (2429) Зеленський Володимир (27669) дрони (8011)
"Дяденька ЄС, купи кірпічЬ " (нила Оманська Гнида ******** макети фламінгів)
04.05.2026 13:42 Відповісти
"може" і "виготовляє" (вже) - це принципово різні ситуації
04.05.2026 13:41 Відповісти
це воно про хфламинго миндича мабудь....ну то так европейські гроші на цьому вже вкрали вкрадуть і ще...
04.05.2026 13:44 Відповісти
Двадцятивосьмипроцентний...
04.05.2026 13:39 Відповісти
це лише "офіційні" цифри..
04.05.2026 13:48 Відповісти
Офіційнодвадцятивосьмипроцентний.
04.05.2026 14:00 Відповісти
краще вказали скільки його ненавидять....
04.05.2026 14:17 Відповісти
Операція *Зелений фламінго* почалася і Бубон просить деньгі вперьод а стулья потом.
04.05.2026 13:47 Відповісти
Україна може виготовляти все, що необхідно для того, щоб надалі захищатися самостійно, щоб захищатися від балістичних атак, від ракет", - сказав він.Так чому ж за "зезедента" з 2019 року Україна цього самостійно не випускає???
04.05.2026 13:48 Відповісти
Для забезпечення дієвого ППО в Україні зобов'язана пройти ДІЄВА люстрація серед мафіозних кабміндічів в органах державної влади (КМУ та ЦОВВ), ВРУ, судівських, ГПУ ДБР і СБУ !!!
Бо буде горе, як і у 2019 році!! ******, на це Оманських і веде….
04.05.2026 13:52 Відповісти
І у підтвердження слів цього шлемазала - вчора так два іскандери в'ї....ли по місту шо землею пішла луна мов після землетрусу. Воно закриє комусь небо - европейці, він краде, разом з своїми власниками кв95, всі ваші гроші і ніхріна не робить для захисту України. Ну,воно ж давно сказало - Я(він) не лох. Скіки ви будете давати гроші цій банді сіоністів.
04.05.2026 13:55 Відповісти
"Нам потрібні ці пакети" 😂
04.05.2026 13:55 Відповісти
І де воно? Сьогодні знов «захищене небо» дозволило рашисто фашистам вбити людей, ранити дітей.😡😡😡
04.05.2026 13:56 Відповісти
💬 Атака балістикою по Мерефі, Харківщина 04.05.26.

Влучання у територію СТО.
Відомо про 4 загиблих людей.
Поранено 16 осіб.

На місці працюють усі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.

@war_monitor
04.05.2026 14:20 Відповісти
90 млрд. Іполит Матвійович озирнувся. Діамантовий дим тримався під стелею. Перли намиста котилися столом і стрибали по підлозі. Дорогоцінний міраж приголомшував кімнату.
04.05.2026 13:59 Відповісти
Да ладно . Миндич с Цукерманом столько баьла не освоят. В прошлом году три тыщи ракет уже сделали ? В этом году , вон баллистики тысяч двадцать запросто сделают . Тут надо просто верить
04.05.2026 13:59 Відповісти
Оце так видав. Ідіот для України коли вже буде КІЛЬЕНЬ баран тупий
04.05.2026 14:01 Відповісти
І проти балістики теж захист робимо?
04.05.2026 14:05 Відповісти
Потужний додаток до суфлеру.

04.05.2026 14:39 Відповісти
"Может" все. Не производятся ЗРК большой, средней и малой дальности, а также ПЗРК. Не производятся ЗСУ по тиру "Гепард", "Тунгуска", "Шилка", малая зенитная артиллерия( ЗУ-23, ЗПУ-1, ЗПУ-2). Зегевара в очередной раз мощно задвинул, но все збс.
04.05.2026 14:42 Відповісти
Жалюгідна непотріб таляпає язиком !!!
04.05.2026 14:58 Відповісти
Клоун давай спочатку за своїх міндічів скільки відкат їм 40 чи 50 відсотків
04.05.2026 15:15 Відповісти
Нам нужна помощь, но мы можем сами. Наверное просто не хотим, да? Оно вообще хоть иногда пытается вникнуть в смысл своего словесного поноса?
04.05.2026 15:32 Відповісти
Так пропонують компанії а не особисто ти, ти до якого місця тут?
04.05.2026 15:33 Відповісти
запроданець оманський.
04.05.2026 15:33 Відповісти
Комічні кораблі бороздять простори кварталу.
04.05.2026 15:39 Відповісти
 
 