Україна може виготовляти все для захисту неба. Технології пропонуємо Європі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав Європу рухатися разом до спільного виробництва у сфері оборони.

Про це глава держави заявив на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Нам потрібні ці пакети, пакети PURL, і вони допоможуть нам для захисту від ракет. Україна може виготовляти все, що необхідно для того, щоб надалі захищатися самостійно, щоб захищатися від балістичних атак, від ракет", - сказав він.

Зеленський зауважив, що сьогодні Україна пропонує Європі свої дронові технології, щоб об'єднати зусилля.

Також Україна зацікавлено у тому, щоб в Європі був гарний захист від дронів у повітрі, на землі та в морі.

"Спільне виробництво, спільний захист, рухаймося також до цього", - підсумував він.

