Україна може виготовляти все для захисту неба. Технології пропонуємо Європі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав Європу рухатися разом до спільного виробництва у сфері оборони.
Про це глава держави заявив на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Нам потрібні ці пакети, пакети PURL, і вони допоможуть нам для захисту від ракет. Україна може виготовляти все, що необхідно для того, щоб надалі захищатися самостійно, щоб захищатися від балістичних атак, від ракет", - сказав він.
Зеленський зауважив, що сьогодні Україна пропонує Європі свої дронові технології, щоб об'єднати зусилля.
Також Україна зацікавлено у тому, щоб в Європі був гарний захист від дронів у повітрі, на землі та в морі.
"Спільне виробництво, спільний захист, рухаймося також до цього", - підсумував він.
Влучання у територію СТО.
Відомо про 4 загиблих людей.
Поранено 16 осіб.
На місці працюють усі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.
