Украина получила более 2600 единиц энергооборудования с начала года - ожидаются еще тысячи
С начала 2026 года Украина получила 2628 единиц энергетического оборудования в рамках международной помощи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Что именно передали
В страну поступили генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и другое оборудование.
Помощь оказали десятки международных партнеров, среди которых страны Европы, США, Япония и международные организации.
Что еще ожидается
В Минэнерго сообщили, что в ближайшее время ожидается новая волна поставок.
"Ожидаем поступления еще более 1974 генераторов, 457 трансформаторов и 191 единицы другого оборудования", – отметили в ведомстве.
Сколько уже передали в регионы
С начала года в области направили 320 грузов гуманитарной помощи.
Среди них – 1914 генераторов и 129 единиц теплогенерирующего оборудования.
Масштаб международной поддержки
С начала полномасштабного вторжения энергетическую помощь Украине оказали 38 стран.
Это позволяет поддерживать стабильность энергосистемы и готовиться к новым вызовам в условиях войны.
