РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12059 посетителей онлайн
Новости Поддержка энергетики Украины
274 3

Украина получила более 2600 единиц энергооборудования с начала года - ожидаются еще тысячи

Более 2600 единиц энергооборудования поступило в Украину

С начала 2026 года Украина получила 2628 единиц энергетического оборудования в рамках международной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что именно передали

В страну поступили генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и другое оборудование.

Помощь оказали десятки международных партнеров, среди которых страны Европы, США, Япония и международные организации.

Читайте: Подготовка к отопительному сезону: в Киеве начали строить дополнительную генерацию

Что еще ожидается

В Минэнерго сообщили, что в ближайшее время ожидается новая волна поставок.

"Ожидаем поступления еще более 1974 генераторов, 457 трансформаторов и 191 единицы другого оборудования", – отметили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Энергетический Рамштайн": Партнеры объявили о взносах на 100 млн евро для подготовки Украины к зиме. ФОТОрепортаж

Сколько уже передали в регионы

С начала года в области направили 320 грузов гуманитарной помощи.

Среди них – 1914 генераторов и 129 единиц теплогенерирующего оборудования.

Масштаб международной поддержки

С начала полномасштабного вторжения энергетическую помощь Украине оказали 38 стран.

Это позволяет поддерживать стабильность энергосистемы и готовиться к новым вызовам в условиях войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине уже восстановили 1 ГВт мощности тепловых электростанций. Это четверть от запланированного

Автор: 

помощь (8298) Украина (44338) энергетика (3439) оборудование (96)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в кооперативи "Династія" ? )))
показать весь комментарий
04.05.2026 17:02 Ответить
Амнезія
показать весь комментарий
04.05.2026 17:06 Ответить
Треба чекати відключення світла
показать весь комментарий
04.05.2026 17:51 Ответить
 
 