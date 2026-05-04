Украина получила более 2600 единиц энергооборудования с начала года - ожидаются еще тысячи

С начала 2026 года Украина получила 2628 единиц энергетического оборудования в рамках международной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Что именно передали

В страну поступили генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и другое оборудование.

Помощь оказали десятки международных партнеров, среди которых страны Европы, США, Япония и международные организации.

Что еще ожидается

В Минэнерго сообщили, что в ближайшее время ожидается новая волна поставок.

"Ожидаем поступления еще более 1974 генераторов, 457 трансформаторов и 191 единицы другого оборудования", – отметили в ведомстве.

Сколько уже передали в регионы

С начала года в области направили 320 грузов гуманитарной помощи.

Среди них – 1914 генераторов и 129 единиц теплогенерирующего оборудования.

Масштаб международной поддержки

С начала полномасштабного вторжения энергетическую помощь Украине оказали 38 стран.

Это позволяет поддерживать стабильность энергосистемы и готовиться к новым вызовам в условиях войны.

