Україна отримала понад 2600 одиниць енергообладнання з початку року - очікується ще тисячі
З початку 2026 року Україна отримала 2628 одиниць енергетичного обладнання в межах міжнародної допомоги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство енергетики України.
Що саме передали
До країни надійшли генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та інше обладнання.
Допомогу надали десятки міжнародних партнерів, серед яких країни Європи, США, Японія та міжнародні організації.
Що ще очікується
У Міненерго повідомили, що найближчим часом очікується нова хвиля поставок.
"Очікуємо на надходження ще понад 1974 генераторів, 457 трансформаторів та 191 одиниці іншого обладнання", – зазначили у відомстві.
Скільки вже передали в регіони
Із початку року в області направили 320 вантажів гуманітарної допомоги.
Серед них – 1914 генераторів і 129 одиниць теплогенеруючого обладнання.
Масштаб міжнародної підтримки
З початку повномасштабного вторгнення енергетичну допомогу Україні надали 38 країн.
Це дозволяє підтримувати стабільність енергосистеми та готуватися до нових викликів в умовах війни.
