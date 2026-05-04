Україна отримала понад 2600 одиниць енергообладнання з початку року - очікується ще тисячі

З початку 2026 року Україна отримала 2628 одиниць енергетичного обладнання в межах міжнародної допомоги.

Що саме передали

До країни надійшли генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та інше обладнання.

Допомогу надали десятки міжнародних партнерів, серед яких країни Європи, США, Японія та міжнародні організації.

Що ще очікується

У Міненерго повідомили, що найближчим часом очікується нова хвиля поставок.

"Очікуємо на надходження ще понад 1974 генераторів, 457 трансформаторів та 191 одиниці іншого обладнання", – зазначили у відомстві.

Скільки вже передали в регіони

Із початку року в області направили 320 вантажів гуманітарної допомоги.

Серед них – 1914 генераторів і 129 одиниць теплогенеруючого обладнання.

Масштаб міжнародної підтримки

З початку повномасштабного вторгнення енергетичну допомогу Україні надали 38 країн.

Це дозволяє підтримувати стабільність енергосистеми та готуватися до нових викликів в умовах війни.

