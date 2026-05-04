Убийство трех гражданских лиц в Херсоне: установлен заместитель командира РФ, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Установлена личность российского военнослужащего, причастного к одному из вопиющих военных преступлений первых дней оккупации Херсона. Речь идет о расстреле гражданского автомобиля с людьми внутри.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Расстрел гражданских лиц в Херсоне

Что известно

Отмечается, что ему заочно сообщено о подозрении 29 апреля в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Подозреваемый — заместитель командира группы спецназначения центра специального назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Совершение преступления

Так, 1 марта 2022 года около 20:00 на одной из главных улиц Херсона российские военные открыли прицельный огонь по легковому автомобилю, который двигался в их направлении. В салоне находились 22-летняя женщина и 17-летняя девушка, а также 37-летний мужчина за рулем. Без оружия. Без каких-либо признаков причастности к боевым действиям. Обычные гражданские лица, которые ехали по городу.

Несмотря на очевидность этого, подозреваемый вместе с другими военными РФ открыл прицельный огонь по автомобилю — на поражение. Все трое погибли.

Упир
04.05.2026 17:01 Ответить
Ось нахрена викладати таке фото? Журнашлюхи зовсім нас за бидло мають.
04.05.2026 17:19 Ответить
Що йому підозра їх треба просто всіх знищувати ,ці рашиські істоти не мають права на існування.
04.05.2026 17:26 Ответить
Я пам'ятаю це фото. Це трапилося по вул . Перекопській навпроти будинку 173. Під час окупаціі , а особливо на іі початку по Херсону було багато таких розстріляних автівок....Часто вранці знаходили такі розстріляні автівки зі слідами крові , але без тіл..... Й досі не відомо що стало з тими людьми і куди вони поділися...Це нелюди , просто скажені дикі тварюки...

04.05.2026 19:05 Ответить
 
 