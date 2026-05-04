Убийство трех гражданских лиц в Херсоне: установлен заместитель командира РФ, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Установлена личность российского военнослужащего, причастного к одному из вопиющих военных преступлений первых дней оккупации Херсона. Речь идет о расстреле гражданского автомобиля с людьми внутри.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что ему заочно сообщено о подозрении 29 апреля в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Подозреваемый — заместитель командира группы спецназначения центра специального назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ замучила 375 пленных украинцев — передали тела с признаками пыток

Совершение преступления

Так, 1 марта 2022 года около 20:00 на одной из главных улиц Херсона российские военные открыли прицельный огонь по легковому автомобилю, который двигался в их направлении. В салоне находились 22-летняя женщина и 17-летняя девушка, а также 37-летний мужчина за рулем. Без оружия. Без каких-либо признаков причастности к боевым действиям. Обычные гражданские лица, которые ехали по городу.

Несмотря на очевидность этого, подозреваемый вместе с другими военными РФ открыл прицельный огонь по автомобилю — на поражение. Все трое погибли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российского военного будут судить за расстрел и поджог автомобиля под Бучей. ВИДЕО